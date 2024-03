ONLINE: Budějovice - Třinec 2:0. Motor bojuje o srovnání série

Na jihu Čech dochází k velké bitvě. Hokejisté Českých Budějovic v šestém duelu čtvrtfinále play off Tipsport extraligy proti Třinci pokouší dotáhnout stav série na 3:3 a vynutit si sedmý rozhodující zápas. Poslední dvě výhry nad úřadujícími mistry navnadili fanoušky, kteří během chvíle vyprodali lístky na úterní boj. Oceláři ovšem střetnutí s Jihočechy, ve kterém mohou postoupit do semifinále, berou stejně vážně, vždyť do dějiště vyrazili letadlem. Poprvé v letošním play off chytá Ondřej Kacetl, který v klíčové fázi sezony v minulosti vždy podával skvělé výkony. ONLINE přenos utkání sledujte od 17.30 na iSport.cz.