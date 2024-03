Moták o změně Třince, Kacetlovi i vypadnutí Růžičky. Motor začal hořet!

Hokejisté Třince vyrazili na důležitou bitvu play off do Českých Budějovic letadlem • ČTK, HC Oceláři Třinec

Třinec se dostal do pozice, kde ho asi nikdo nečekal. Tři zápasy v řadě vyhrál, ale České Budějovice ho taky vypekly. Třikrát v řadě. V šestém čtvrtfinále vyhrály 3:0. „Bez vstřelené branky. To je trochu problém,“ glosoval nezdar trenér Zdeněk Moták. Na čtvrtek se chystá speciální zápas číslo sedm. Kdo vyhraje, bere všechno. Pro poraženého zbudou slzy a smutek.

Aby toho z pohledu Třince nebylo málo, musí řešit problém s Martinem Růžičkou. Kapitán a nejproduktivnější hráč týmu ze základní části se v play off zatím neprosadil. Do třetí třetiny v Budějovicích ani nenastoupil. Ovšem důvodem není, že by ho kouč Moták posadil. „Má zranění,“ odvětil. Víc se v téhle fázi sezony neříká. Ani to, zda bude do sedmé čtvrteční bitvy v pořádku.

Rozdíl oproti startu série bije do očí. Po prvních dvou zápasech v Třinci vedl domácí tým 2:0, nedostal ani jeden gól. Působil, že přesně jede svoji linii, jak České Budějovice vypráskat hodně rychle z play off.

Motor v tu chvíli vypadal, že mu chybí úplně všechno. Hlavně sebedůvěra, aby si to úřadujícími šampiony rozdal. Najednou je všechno jinak, našel sirky, zapálil ohňostroj. Stav série je 3:3 a o postupu do semifinále se rozhodne ve čtvrtek v Třinci. „Cítím z týmu obrovskou sílu, až neuvěřitelnou. Jde mi mráz po zádech, jak je tým soudržný a zápas od zápasu je soudržnější,“ popisoval změnu kouč Ladislav Čihák. „V Třinci se může stát cokoliv, oni jsou doma silní. Ale uděláme maximum, abychom se sem vrátili a hráli tady další sérii,“ přidal. Tedy směle do semifinále? Může být. Už ano.

Vysvětlení, co se stalo s třineckou bandou? Zdeněk Moták, se v porážkách moc nepitval: „Budějovice se poučily ze svého výkonu. My se budeme do sedmého zápasu muset poučit taky.“ Až nečekaně působí, jak jeho tým dovede předvést nesoustředěnou pasáž. Ano, stává se to. Je to přirozené a lidské. Jen u Třince nečekáte, že někdy bude mít blbé chvíle. „Odehráli jsme řekněme padesát minut. My potřebujeme hrát celý zápas a všichni. To říkám s výhledem na další zápas,“ dodal ještě Moták.

Poprvé v play off třinecký kouč vytáhl Ondřeje Kacetla, který v předchozích třech sezonách převzal při vyřazovacích bojích brankoviště a zásadní měrou vždycky přispěl k mistrovským oslavám. Bilance? Kacetl inkasoval z první střely, pak mu spoluhráč nešťastně vrazil puk za záda a potřetí Oceláři inkasovali při power play. „Podal dobrý výkon, měl spoustu kvalitních zákroků,“ chválil ho Moták.

Ovšem po 27 sekundách a prvním puku za zády prožíval gólman krušné chvíle. „Spíše jsme si ale rozebrali střední pásmo,“ komentoval Moták střelu Milana Gulaše, která proletěla do brány.

Poslat ho do branky znovu? Taky téma. Tým s ním zápas nevyhrál, ale od soupeře inkasoval vlastně jen jednou. Je to hodně podobná situace. Slušný byl Marek Mazanec, slušný byl Ondřej Kacetl. A teď babo raď. Nebo aspoň kouč gólmanů Jaroslav Kameš může.

