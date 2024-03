Č. Budějovice - Třinec 3:0. Gulaš uvítal Kacetla, rozhodne sedmý zápas

Game 7 bude! Extraliga se chystá na čtvrteční svátek, není nic lepšího než thriller sedmého rozuzlení. Navíc po luxusní revoltě českobudějovických hokejistů. Ti jako rodina Shelbyových ze seriálu Peaky Blinders s žiletkami v helmách řežou hlouběji a hlouběji do třineckého srdce. Výhra 3:0 v šestém mači čtvrtfinále play off vytáhla Motor na práh historického skutku.

Tohle zdaleka není náhoda. Pár dnů vítězného hokeje a účinek chování týmových lídrů stvořilo stroj. Jihostroj. Hladový gang z Budějovic lační po mimořádném počinu, jaký se v elitní domácí soutěži doposud nikomu nepovedl. Nadržený soubor kouče Ladislava Čiháka očividně láká rozrazit vrata do hokejové historie.

Třinečtí po nedělním prohraném pátém duelu změnili výjezdní zvyklosti. Namísto šestihodinové štreky busem vsadili na letecký spoj o délce 35 minut. Už to přineslo znamení, že Třinec vzal budějovickou revoltu velice vážně a klub investoval několik set tisíc korun za rychlejší přepravu. Jaký to mělo vliv na výkon hráčů? Nijak valný. Oproti páté partii se zásadní změna nekonala.

Na rozdíl od obsazení brankoviště. Ačkoli Marek Mazanec chytal dobře a problém komplikující se série rozhodně nebyl v něm, vidina nasazení fantoma play off lákala. A trenér Zdeněk Moták se pro ni rozhodl.

Ondřej Kacetl čekal na extraligový start od 3. března, kdy v 52. kole byl u porážky 2:3p na Kometě. Mimochodem, kolo předtím s Oceláři prohrál 2:5 na jihu Čech po týmově opravdu slabém výkonu. Takže po více než třítýdenní pauze naskočil do ultra důležitého duelu č. 6. Aby po 27 sekundách inkasoval z první budějovické střely na branku… Milan Gulaš se v hbitém tempu vydal na výlet třineckou třetinou, dva metry za modrou vypálil a přes beka Adama Smithe trefil místo u pravé tyčky.

Pokud si Motor mohl před zápasem vysnít ideální scénář, pak tenhle ostrý způsob začátku. Uvítat nového brankáře rychlým gólem. Domácí hned chytli tempo a šlo vidět, jak si comeback do série užívají. To samé osazenstvo tribun, jež se rychle dostalo do varu. Parádní nástup podpořil kdo jiný než Jáchym Kondelík. Ve 12. minutě se od hrazení vydal k bráně, kde mu ve finální fázi utekl puk, jenže potřebnou práci za něj dokonal nešťastník Smith. Ten šťouchl do kotouče tak špatně, že skončil za překvapeným Kacetlem.

Čekalo se, zda kouč po úvodní části nevrátí k sobě Růžičku s Voženílkem a Nestrašilem. Tohle komando rozpustil do dvou formací už v neděli na třetí třetinu. A mělo to úspěch. Ale teď bylo cítit, že šampioni potřebují další injekci a sázka na osvědčenou trojku s tím, že by si postup měli vzít za svůj cíl, měla logiku. A tak se i stalo.

Góly to však nepřineslo. Částečně i proto, že při třinecké přesilovce sudí Jeřábek dosti podivně vyloučil Daniela Voženílka za to, že do sebe nechal narazit Jáchyma Kondelíka. A bylo po výhodě.

A protože Dominik Hrachovina působil naprosto jistým dojmem, čas na odvrácení sedmého duelu se obhájcům titulů zatraceně krátil. Hosté postupně získávali optickou převahu, ale i přitom domácí vzadu drželi pevně a navrch si připravovali šance na pojistku. Hned třikrát mohl přiblížit konečnou euforii Adam Kubík, avšak nepochodil.

Pomoci si Jihočeši mohli v 50. minutě, kdy Daniel Voženílek vyrazil potřetí na trestnou lavici, sudí zvažovali i pětiminutový postih a odchod hráče do kabin. Ale zůstalo u „dvojky“ a nevyužité přesilovky. Bylo znát, že domácí chtějí hlavně nechybovat a nedopustit brejk. Třetí výhru v řadě dovezli do cíle gólem Jakuba Valského při třinecké hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:27. Gulaš, 11:19. Kondelík, 56:59. Valský Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Kachyňa, Doudera (A), Pýcha, Štencel, Vráblík, Gulaši, Štich – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – D. Simon, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech (A), Kubík – Toman, Vopelka, Koláček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Polášek, Šenkeřík – M. Růžička (A), Čacho, Nestrašil – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána (C), Voženílek – Hrehorčák, M. Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Stano – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

