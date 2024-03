Oceláři proti Motoru v číslech: skvělý Hrachovina i paradoxní statistika

Ve čtvrtek večer vypukne rozhodující sedmý zápas mezi Třincem a Českými Budějovicemi. V hokejovém světě velký svátek. Skutečně se často nestává, aby série dospěla do sedmého duelu. Nemluvě o tom, že Oceláři v sérii vedli už 3:0. Deník Sport a web iSport.cz přichystali nejzajímavější čísla z dosavadní série.

Žádný tým v extralize doposud nedokázal otočit sérii ve svůj prospěch, kdy prohrával už 3:0. Blízko k tomu byly pouze tři týmy. Znojmo v roce 2007 vyrovnalo sérii s Pardubicemi v šestém utkání, ovšem v tom rozhodujícím prohrálo 0:5. Na jaře 2021 obrat nedotáhla Sparta proti Liberci, v závěrečném duelu prohrála těsně 1:2. Minulý rok byly blízko Vítkovice, ale také jim nevyšel sedmý duel. Prohrály 1:2 v prodloužení. Bude Motor první extraligovým celkem v historii, který dokáže vyhrát sérii v play off, ve které prohrával už 3:0 na zápasy?

Z pohledu pokročilých dat se může zdát, že je až paradoxem, že České Budějovice dotáhly sérii do sedmého duelu. V šesti odehraných duelech totiž zaznamenaly hned 69 ztrát puku v obranném pásmu. Pro porovnání – na druhém místě v této statistice se nachází Litvínov, který proti Kometě zapsal 39 ztrát v defenzivní zóně.

150

Nejvíce branek padá ze slotu. To už je pár let osvědčená věc. V dosavadním souboji mezi Třincem a Českými Budějovicemi jsme pak byli svědky 150 přihrávek do slotu na střelu. Z toho jich 77 zaznamenali Oceláři, zbylých 73 hokejisté Motoru. Oba týmy očividně dobře vědí, kudy vede cesta ke skórování.