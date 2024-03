Tvrdý pád na zadek. Mlejnek rozkryl postup Litvínova: Kluci jdou za Kašem

Litvínovská popravčí četa sťala brněnského medvěda a po vítězství nad Kometou 4:2 na zápasy si zahraje semifinále play off. „Vyhráli jsme domácí zápas. Pokaždé zvítězili hosté,“ odpověděl suše kouč Karel Mlejnek se šibalskou jiskrou v oku na dotaz, čím jeho svěřenci favorita série předčili. Zlom nastal už v pátém duelu v Brně, kde Verva uspěla v prodloužení. Na svém ledě dotáhla načaté dílo do konce a vyhlíží dalšího soupeře.

Už teď dosáhl Litvínov největšího úspěchu od titulu v roce 2015. Podepsán je pod ním Karel Mlejnek. „Ale já ho k němu nedovedl, to dokázal realizační tým a hlavně mužstvo,“ bránil se trenér po vítězství v šestém utkání série. „Sezona pro nás nekončí, budeme se chtít připravit na semifinále, aby bylo podobné,“ řekl.

Čím jste Brno předčili?

„V šestém zápase nám velmi pomohly branky v první třetině. Druhá klíčová věc, brzy po prvním inkasovaném gólu jsme odskočili na 3:1. A třetí moment, zuby nehty ubráněné čtyřminutové oslabení a následně proměněná čtyřminutová přesilovka. Nicméně aktivitou v začátku utkání jsme se dostali do vedení 2:0, což pro tým znamenalo strašně moc.“

Ve čtvrtfinále přestalo platit kouzlo domácích duelů. V základní části jste si v nich vedli nadmíru úspěšně. Je jiné hrát play off před vlastním publikem? Může to souviset s větším tlakem, které vyřazovací boje provázejí?

„Naprosto souhlasím, ale myslím, že jsme i trošku nosili v hlavě, tedy nevím, jestli všichni, ale možná tam byl nějaký červíček, že když přijedeme za stavu 2:0 na zápasy z Brna, doma to jakoby půjde. Pád na zadek pak byl tvrdý. Páté utkání v Brně bylo extrémně těžké. Matej Tomek nás podržel, což považuju za jeden z klíčových momentů série.“

Tomkovi se předtím nepovedl čtvrtý zápas v Litvínově, střídal. Ale potom jste mu opět dali důvěru. Neváhali jste?

„Musím říct, že na prvním místě je mužstvo. Bylo kompaktní, hráči si šli za tím, že chtějí hrát i v dubnu, což je super. Gólman je samozřejmě v play off základní kámen. Stejně jako David Kočí s Albym Reichlem připravili velice dobře speciální týmy, Zdeněk Orct perfektně nachystal Mateje i na těžké momenty, které ho v sérii provázely.“

Zaznívaly rovněž hlasy, že bude Litvínov dobrý v útoku, ale vyhoří v obraně. Co se stalo, že se defenziva tak zpevnila?

„Nic zásadního. Samozřejmě v play off vyhrává utkání gólman, vyhrává obrana. Takové klišé. Kluci to prostě vzali opravdu za správný konec a je radost za nimi stát.“

Často se hrálo spíš opatrně, čekalo se na chybu. V úvodu šestého utkání jste však nepustili Kometu z pásma. Byl záměr na soupeře takhle vlítnout?

„Určitě jsme chtěli začít velmi aktivně. I díky změnám, které jsme provedli v závěru pátého duelu v Brně. Cítil jsem, že by to mužstvu slušelo. A kluci to zvládli. Odměnou za ten tlak bylo dvoubrankové vedení.“

Rošáda křídel prvního a druhého útoku vyšla náramně. Nicolas Hlava rozhodl pátý zápas a skóroval i v šestém, Petr Koblasa dal hattrick. Asi si mnete ruce, jak se vám to povedlo.

„Není to nic geniálního. Ale zabralo to. Zápas v Brně prostě běžel, už jsme potom nic neměnili a nechali sestavu, v níž jsme předchozí utkání skončili.“

Nicméně lajna bratrů Kašových s Hlavou zůstávala jediná celou sezonu pohromadě, pokud byli všichni zdraví. Zvažovali jste hodně, zda ji roztrhnout?

„Myslím, že vůbec ne. Ti kluci to věděli a přijali. Útok Sukyho (Sukeľ) s Liamem (Kirk) a Hlavsonem rozhodl pátý zápas v Brně. Jak Ondra, tak David Kaše to vzali naprosto bez problémů. Petra Koblasu znám od jeho šestnácti let. Přizpůsobí se všemu.“

Nakolik si ceníte jako trenér, že jste dovedl Litvínov do semifinále?

„No tak já ho tam nedovedl, to dokázal celý realizační tým a hlavně mužstvo. Je to týmová práce. Ondra Kaše je charakter. I přestože mu to v produktivitě úplně nelepilo, viděli jste dobře, jak za ním celé mužstvo jde. Není to však jen o něm, nýbrž i o dalších hráčích.“

Semifinále znamená největší úspěch po devíti letech.

„Zajíci se počítají až na konci. Byli jsme ve čtvrtfinále, teď jdeme dál.“

Sérii jste ukončili v šestém zápase, čímž jste ušetřili dva dny. Jak se budete dál chystat?

„Připravili jsme speciální program. Den po utkání rozbruslení, aby hráči zregenerovali, pak dostanou volno a začneme se chystat na dalšího soupeře. Jestli v neděli, nebo v úterý, to se teprve rozhodne.“

Přál byste si Spartu, nebo Pardubice?

„Chceme toho, kdo na nás vyjde. Tohle jsou top týmy celé ligy. Sami jsme si to vyzkoušeli v posledním utkání doma se Spartou – charitativní Vlasatý zápas, skóre 3:8. My si nevybíráme. Jak se říká, padni, komu padni.“

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE