POLEMIKA: Otočí Motor v Třinci? ANO, žene ho hlava. NE, Oceláři krize umí

Zase jednou proti historii. Otáčet v extraligovém play off alarmující stav 0:3 v sérii? Dosud mission impossible. Českým Budějovicím chybí poslední krůček, proti mohutnému favoritovi z Třince si po špatném rozjezdu vynutily poslední duel pod Javorovým. Oceláři ve čtvrtek ve svém stánku brání punc mistrovské mašiny, která vyrobila čtyři tituly v řadě. Redaktoři webu iSport.cz a deníku Sport Miroslav Horák a Květoslav Šimek se proto dali do polemiky a odhadují, který z klubů bude slavit.

Miroslav Horák: ANO, Motor otočí

Požene ho naprosto čistá hlava

Oceláři urazili hokejového boha, v pátém duelu měli Motor rozebraný na talíři v přesilovce pět na tři. Odehráli ji příšerně, jako by hlavou byli jinde než u nabídnuté popravy. Právě tam se otočila karta v zápolení, které měli mistři na pohodu rozehrané. Povolili však v koncentraci a teď horko těžko lapají po zpacifikování historické obrátky.

Jihočeši naplno využívají konstelace, jež se postupně převrátila na jejich stranu. Původně nechtěli odejít ze série s nulou na kontě výher. Chtěli si vyslechnout potlesk věrných příznivců za jednu výhru a pár vstřelených gólů. Pak dostali chuť na další porci, na další domácí vyprodaný bál. A pořád nemají dost. Ve čtvrtek je k mání dezert, sladký jako žádný jiný předtím. Prostě žrádlo!

Budějovičtí hráči své výkony ještě nezastropovali, mnozí borci rostou strmě vzhůru každým oddřeným střídáním. Postupně nabírané sebevědomí a tlačení šampionů do kouta s nimi dělá divy. Nemyslím, si, že jim historická šance sváže ruce a nohy do kozelce. I kdyby Motor padl, Čihákovi hoši se dočkají aplausu ze všech stran. Za způsob odporu vůči několikanásobné zlaté bandě.

Gulaš a spol. tohle vědí. Nemusí mít strach z vypadnutí, nedrží se jich žádný otravný tlak za krkem. Žádná negativní myšlenka, co by se dělo za pohromu, kdyby to nevyšlo. Nic. Jen otevřený prostor pro dokonání monumentu. Klíčová věc.

Květoslav Šimek: NE, postoupí Třinec

Z krizí se Oceláři vyhrabat umí

Třináct vítězných sérií v řadě, čtyři mistrovské tituly. Žádný extraligový klub toho ve vypjatých bojích play off v posledních letech nezažil tolik, jako třinečtí Oceláři. Kritických momentů mají v nohách hodně, ze všech se dokázali vyhrabat. To je škola, to jsou zkušenosti, které se v trafice sehnat nedají. Vítězná DNA se nebuduje v týdnech, ale v letech. Sezonu po sezoně.

Borci z Českých Budějovic se také učí, zvedají se a poslední zápas měli nekompromisně ve své režii. Herně byli lepší, dorovnat čtvrtfinálovou sérii si zasloužili. A fandové si zaslouží grandiózní finále v podobě zápasu číslo sedm.

I v něm se Oceláři mohou historicky o zkušenosti opřít. Společně se Slavií Praha hráli takových partií nejvíc – čeká je už desáté podobné drama. Bilanci v nich mají výrazně pozitivní, šestkrát vyhráli. V sedmých zápasech je dokázali sestřelit pouze Zlín v mistrovském play off 2004 (čtvrtfinále), bronzový Liberec v roce 2007 (čtvrtfinále) a zlatý Litvínov ve finále 2015. Přičemž právě finále s Litvínovem ztratili Oceláři jako jediný sedmý zápas play off na domácí půdě.

Pravda. Ještě nikdy nebyli v situaci, že do sedmého duelu jdou po promarněném náskoku 3:0 v sérii. I tak mají dostatečně zkušený a silný tým, aby se přes srdnaté bojovníky z jihu probít dokázali.

