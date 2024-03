Taháky unikátní série: 35 let čekání, Sedlák vs. Kaše a faktor X má Verva

Video se připravuje ... Extraliga je našlapaná velkými jmény a Lukáš Sedlák s Ondřejem Kašem jsou esa, kvůli kterým si kupujete lístek na hokej. Prvního bombarďáka mají v sestavě Pardubice, druhého Litvínov. Série mezi tradičními hokejovými adresami je celkem unikátní, nepotkávají se často. Takže Verva táhne šňůru, Dynamo ji v play off nesejmulo už 35 let. Naposledy se potkali v roce 2015 a Litvínov bral titul.

Výjimečná série, vyhýbají se Třeba Sparta s Třincem do sebe práskají v play off každý rok. Ale Pardubice s Litvínovem? Unikát. Naposledy se potkali v památném roce 2015, Verva vyhrála na zápasy 4:1 a došla k titulu. Kouč Dynama Miloš Říha nakvašeně pronesl, že hráči věděli, co mají hrát na Ručinského nebo Lukeše. Jen neposlouchali. Pardubice dokázaly naposledy vyřadit Litvínov v roce 1989, pak taky došly k titulu. Táhli je v bráně Hašek a vepředu Šejba s Janeckým. Litvínov objevoval osmnáctiletého mladíka Reichela. Verva tedy hrdě může hlásit: 35 let nás Pardubice nevyřadily. 6 - Tolik bodů získal Litvínov v sezoně s Pardubicemi. S králem základní části má vyrovnanou bilanci

Kaše X Sedlák Dvě nejvýraznější útočné hvězdy extraligy jdou proti sobě. Pardubice mají Sedláka, Litvínov Kašeho. První mohl hrát třetí a čtvrté lajny v NHL, ale chtěl větší roli a hrát o poháry, tak šel do extraligy. Druhý byl za mořem hráčem pro přesilovku, ale trápily ho hlavně otřesy mozku a další zdravotní trable. Je zážitek mít takové borce v Česku. Užijte si je. Oba navíc svoji misi chápou, netěží ze jména, ale dřou na sobě, jak roboti, vládnou. Mají zámořské návyky typu, že se všechno hrne do brány, rychle mění směr, jsou tvrdí a rychle pálí. Opravdová esa! Bodování v základní části Lukáš Sedlák 44 zápasů 47 bodů (25+22) Ondřej Kaše 48 zápasů 54 bodů (23+34)

Defenzivní hvězdy a Lotyši Když vedle sebe vyskládáte defenzivní jména, Pardubice se blýskají. Peter Čerešňák, Tomáš Dvořák a Libor Hájek reálně mohou hrát na květnovém MS. David Musil je vyhlášenou bestii pro play off, Ondřej Vála roste každým zápasem. Brzy bude nejspíš taky pravidelně objíždět reprezentační akce. Na druhé straně šedivo? Jak se to vezme. Kristaps Zile a Janis Jaks patří ke stálicím Lotyšska na MS, mají taky zázračný bronz. Baránek a Zeman nejsou žádné výplně, dovedou jít na vysokou úroveň taky. Mínus? Litvínovská defenziva působí poněkud náladově. Body obránců v základní části Pardubice 132 bodů (34+98) Litvínov 83 bodů (14+69)

Faktor X: Zdeněk Orct Klid, do brány se někdejší litvínovský čaroděj (a taky pruďas) Zdeněk Orct nechystá. Ale klidně může dát týmu plusové body, jak ovládnout sérii. Pět let působil jako kouč brankářů u reprezentace, všechny adepty brankoviště měl zmáknuté. Na několika akcích pracoval i s pardubickou jedničkou Romanem Willem. Měl by dokonale znát jeho slabiny. Nikdy mu navíc nevěřil naplno. Na olympiádě před něj radši vystrčil do role dvojky Patrika Bartošáka. Navíc ve čtvrtfinále báječně chytal litvínovský Matej Tomek. Takže Orct nenastoupí, ale dost věcí ovlivnit může. Chycené góly nad očekávání v play off Matej Tomek (Litvínov) 3,55 Roman Will (Pardubice) 1,83

Do útoku, chlapi! Kdo sledoval sérii Litvínova s Kometou, musel si všimnout množství chyb na obou stranách. Byla to horská dráha, Litvínov je týmem, který ztrácí hodně puků a soupeř získává střeleckou možnost (horší byly ve čtvrtfinále jen České Budějovice). Tenhle prostor by měl hodně sedět pardubickým útočníkům, protože v každé formaci cítíte hrozbu. Jinde by Martin Kaut hrál první lajnu, tady je ve třetí formaci. Ale i Kirk nebo bratři Kašové dovedou udělat přečíslení, využít risku, do kterého se někdy pustí pardubický Košťálek, dovedou ujet Musilovi. Čekejte hodně šancí a dost gólů. Kolik gólů padalo v jejich zápasech základní část play off Pardubice 6,1 4,4 Litvínov 6,3 4,8