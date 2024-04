Mají puk na holi a my je naháníme, štvou Sukeľa prohrávaná vhazování

V neděli porážka 1:2, v pondělí 0:3 s dvěma inkasy v závěru do prázdné klece. Litvínovští hokejisté se naoko drží, ale uvnitř musí být krapet zoufalí. Síla Dynama je extrémně silná, na hráčích soupeře vidíte, jak s přehledem dokážou kočírovat výsledkově těsné bitvy. Nemít v brance Mateje Tomka, jasno by bylo dřív. Litvínovský gólman poskytuje spoluhráčům naději na triumf, jenže ti v koncovce selhávají na Romanu Willovi a blocích pardubických obětavců před ním. „Potřebujeme být sebevědomější,“ velí kapitán černožlutých Matúš Sukeľ.

Jaké základní pocity si odnášíte z obou duelů v Pardubicích?

„Byly to dva těžké zápasy. V každém nás Matej držel v bráně a dával nám šanci na výhru. Škoda, že jsme dnes nedali gól a nedokázali srovnat, abychom se poprali o výsledek. Jsou to vyrovnaná utkání o jeden gól, rozhoduje jedna střela. My musíme doma najít způsob, jak skórovat.“

Vstup do utkání se vám nepovedl, domácí na vás vlítli. Anebo bylo součástí taktiky nechat k sobě najíždět protihráče a držet se vzadu? Poměr střel v první části byl 16:4 pro Dynamo.

„Neřekl bych, že by tohle byla naše taktika. Určitě chceme hrát na puku, hrát dopředu. Ale oni nastoupili dobře, na začátku byli všude rychlejší. V našem pásmu jsme hráli celkem zodpovědně a držel nás brankář.“

Ve druhé třetině už jste se museli cítit lépe, byli jste více na puku, hru jste postupně vyrovnali…

„Myslím, že se to v téhle části srovnalo, jak říkáte, zlepšili jsme se na puku, měli jsme ho častěji ve své moci. Tohle si musíme přenést do dalších zápasů, potřebujeme být sebevědomější, tlačit se víc do brány a pokoušet se o nějaké špinavé góly.“

Nejste zaražení ze síly pardubického týmu, kterou úplně nevyjadřuje počet jejich gólů?

„Nemyslím si, že bychom z toho byli překvapení. Pardubice mají silné mužstvo, ale takové máme taky. Teď jdeme domů, věřím, že ukážeme naši sílu a dokážeme vyhrát.“

K dispozici máte menší hřiště, může to sehrát pozitivní roli pro vás?

„Věřím, že ano. Hlavně nám pomůže plný zimák, lidi budou na naší straně. Předpokládám, že to budou jiné zápasy. Jak říkám, bude to chtít větší tlak do brány, musíme clonit jejich brankáři a pokoušet se to tam dorvat. Moc krásných gólů padat nebude, o to silnější tlak z naší strany tam musí být.“

V neděli jste se nedostali k jediné přesilovce, v pondělí ke dvěma. Aspoň v tomhle směru se posouváte?

„Když už ji dostaneme, musíme si jí pomoci a využít ji. Podíváme se na to, co bychom měli zlepšit a přeneseme to do dalších zápasů.“

Další věc: na štíru jste s vhazováním, v neděli domácí vyhráli 47:16, v pondělí 38:20. Většinou tedy po buly přicházíte o puk a musíte soupeře nahánět, bere to prostor i síly?

„Určitě je to jedna z důležitých věcí. Místo toho, abychom hráli na puku my, tak ho má v moci spíš soupeř. Mají puk na holi a my je naháníme. Před zápasem jsme se na to dívali a v dalších dnech nás čeká to samé. Na vhazováních musíme zapracovat.“

