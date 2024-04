Musil: Musíme si toho vážit. První gól? Chtěli jsme vytvořit chaos

Ve výsledku se všechno tváří pohodově. Pardubice porazily ve druhém semifinále Litvínov 3:0. Ale poslední dva kusy poslaly do prázdné. Většinu utkání držely náskok 1:0, kromě druhé třetiny dominovaly. Ale víte, že stačí jedna chyba a je zle. Tenhle tlak Dynamo zvládlo. „Takové zápasy nás posouvají jako jednotlivce i jako tým. Je dobře, že to takhle probíhá,“ hlásil Adam Musil. Vítězný gól narýsoval pro Tomáše Vondráčka.

Je těžké hrát zápasy, kdy soka většinu zápasu melete, ale současně vedete jen o gól?

„Tohle je vždycky těžké. Ale měli jsme super sérii s Hradcem, kde jsme si stejnou věc v uvozovkách natrénovali. Není to žádná novinka. Asi jsme ani nic jiného nečekali.“

Hlava nešrotuje, že sice jste hodně na puku, ale nesmí přijít chyba?

„Čekají na ni. Ale pořád je naše pozice lepší, když vedete 1:0 a držíte náskok, než abyste manko honili. Musíme si vážit toho, že máme semifinále takhle rozehrané. Pořád to nic neznamená, ale z prvních dvou zápasů máme, co jsme chtěli. To je podstatné.“

Vítězný gól jste narýsovali čtrnáct sekund před koncem první třetiny. Přesně podle mustru, že nejde vypustit žádnou akci, třeba z ní něco kápne?

„Je to tak, prostřídával jsem a taky věděl, že do konce je pár sekund. Drželi jsme se v útočném pásmu. Chtěli jsme vytvořit chaos a naštěstí to tam padlo. Byl to důležitý gól na konci třetiny.“

Z chaosu se vyklubala vaše povedená bekhendová nahrávka na Tomáše Vondráčka. Kochal jste se, jak rozjetá akce pak dopadla?

„Projelo to tam trochu se štěstím mezi nohama. Ale jsem moc rád, že puk Vondrc uklidil do brány.“

Litvínovský kouč Mlejnek narážel na to, že jste větší a silnější. Cítíte sami výhodu, že v osobních soubojích máte navrch?

„No, ve druhé třetině vyhrávali souboje spíš oni. Moc nevím, o čem trenér Litvínova mluví. (usměje se) Tady potřebujeme být ještě lepší, vyhrávat soubojů daleko víc než teď.“

Série se přesune na užší kluziště do Litvínova. Budou tam zápasy právě o soubojích?

„Budou, rozhodně. Play off je obecně o soubojích, tam to bude znát ještě víc. Ale věřím, že se taky dobře připravíme na jejich zimák. Jedeme k nim vyhrát a nic jiného nás nezajímá. Snad to tam utlučeme.“

Poprvé v play off naskočil Robert Říčka. Z tribuny nahradil nemocného Richarda Pánika. Jak zvládl nástup do semifinále?

„Měl velmi těžkou pozici a klobouk dolů, jak to zvládl. Každý by chtěl být v zápase, Robert chodil do kabiny vždycky s tím samým, tvrdě makal. Toho si na něm vážím. Je vidět, jaký je profík, zkušený hráč. Byl vždycky pozitivní a odehrál skvělé utkání, je skvělý hráč, smekám.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE