Voženílek pobouřil Spartu: Hloupost, šlo se vyhnout. Za bučení jsem rád

Prudká brzda, pískot, křik. Ocelář Daniel Voženílek (28) v úvodním semifinále pobouřil sparťanské publikum, když brankáři Jakubu Kovářovi vmetl do obličeje ledovou sprchu. Po zbytek klání pak čelil hlasitému bučení při každém kontaktu s kotoučem. „Žádná novinka, jsem za to rád,“ odvětil třinecký útočník a uznal chybu.

Proč jste v prvním zápase série nedokázali skórovat?

„Nepovedlo se nám dát branku, ale nějaké šance jsme si vypracovali a myslím si, že i gólové. Samozřejmě to bude chtít ještě víc. Gólman jim zachytal dobře, my se těšíme na další zápas a věříme, že nám něco spadne.“

Po první trefě se Sparta dokázala účinně bránit. Viděl jste to stejně?

„Přišlo mi, že hráli z obrany od začátku zápasu. Ani nevím, jestli byla klidnější, i když samozřejmě první gól vždycky pomůže. My jsme šance nevyužili.“

Neodešel vám inkasovanou brankou přece jen trošku pohyb?

„Nějaké příležitosti jsme si stejně vytvořili, Sparta hrála zodpovědnost dozadu, hodně bránila. Musíme si s tím poradit. Potřebujeme zlepšit proměňování příležitostí a zároveň jim nedávat góly, jaké jsme tentokrát nabídli.“

Domácí si dávali velký pozor také na fauly, že ano?

„Většinou týmy proti nám hrají strašně čistě, nefaulují nás a těch přesilovek máme bohužel strašně málo. Měli jsme jenom jednu, což byla příležitost v zápase, kdy si pomoct, my jsme se v ní bohužel potopili. Podíváme se na video, ale mrzí nás to, protože to byl moment, jak se vrátit.“

Byla to ve všech ohledech férová bitva?

„Musíme hrát pět na pět. Myslím si, že je to vždycky férová bitva, nikdo nechce být vylučovaný a dělat nějaké zákeřnosti.“

Halu pobouřil váš moment, kdy jste udělal prudkou brzdu před Jakubem Kovářem a ten tak dostal do tváře spršku ledové tříště. Úmysl?

„Chtěl jsem se mu vyhnout, viděl jsem, že tam je puk a sám Nesty (Nestrašil). Myslel jsem, že to někde vypadne, zabrzdil jsem. Byla to moje hloupost, asi jsem se tomu mohl vyhnout.“

Fanoušci pak na vás bučeli až do konce.

„Jsem zvyklý, na mě bučí na každém stadionu, žádná novinka. Jsem za to rád.“

Góly Domácí: 24:16. Řepík, 42:58. Forman, 58:22. O. Najman Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček, Irving, Beaudin – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Hrabík – Konečný, O. Najman, P. Kousal. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Mar. Adámek, Šenkeřík – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Rozhodčí Hribik, Květoň – Špůr, Zíka Stadion O2 arena, Praha

