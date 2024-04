Sparta – Třinec 3:0. Domácí mají první výhru v boji o finále, rozhodl Řepík

To byl tvrdý střet... Jsi v pořádku? • Beranek / Sport

Hokejisté pražské Sparty vstoupili do semifinále extraligy domácí výhrou nad mistrovským Třincem 3:0. Ve 25. minutě otevřel skóre kapitán Michal Řepík, na začátku závěrečné části pojistil náskok v oslabení Miroslav Forman a při power play do prázdné branky pečetil výsledek Ondřej Najman. Gólman Jakub Kovář udržel poprvé v letošním play off a potřetí v sezoně čisté konto. Druhý zápas série na čtyři vítězné se hraje opět v O2 areně ve středu od 18:00.