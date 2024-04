Pozadí semifinále: Sedlák měl extra péči. Problém? Galácticos jsou spolu

Řečí o vyrovnané extralize bylo za celou sezonu možná stejně jako vody v oceánu. Celkem sedí, soutěž vyrovnaná je, jen tedy od třetího místa dolů. Ale v soutěži jsou tři obři Sparta, Třinec a Pardubice. Mají nejvíc peněz, dovedou je využít správným směrem. Pokud je máte porazit v sérii na čtyři vítězné zápasy, řešíte vážný problém. Jak? Jde to vlastně?

Dost těžko. „Za tuhle otázku díky,“ přikývnul litvínovský trenér Karel Mlejnek, kdy po semifinále padlo téma, jak se dá pacifikovat pardubická ofenzivní síla, která je rozložena od čtyř nadupaných formací.

„Jako kouč se vyžíváte, hlavně v domácím prostředí, které hráče posíláte na konkrétního soupeře,“ odvětil. „To mě baví, užil jsem si to s Plzní, s Kometou mě to bavilo opravdu hodně,“ přidal. „Teď jsem se tím chtěl bavit taky,“ lehce se pousmál.

Pardubice mají sestavu narvanou rozdílovými útočníky. Sedlákova formace je dělová, všichni tři hráči nastoupili v NHL. Zohorna s Kousalem a Radilem jsou zase velmi silní na kotouči. Dva praváci Kaut s Paulovičem mají skvělou střelu. No a „Vlčáci“ kolem Poulíčka? Vondráček s Mandátem hrnou všechno jednoduše do brány. Neoddechnete si jako soupeř.

Takže zkuste uplést síť.

„Dali jsme si plán, že zkusíme obětovat jednu lajnu na Sedlákovu formaci. Jenže pak přichází podobný val číslo dva, pak tři, nakonec čtyři a už jde zase zpátky Sedlák,“ pronesl Mlejnek.

„Už v tom jedete a zjišťujete, že je to skoro jedno,“ říká litvínovský trenér. „Tím ale nesnižuju kvalitu našeho kádru. Třeba ve čtvrtém utkání se s tím kluci popasovali velmi dobře. Výsledkově jsme v utkáních nepropadli. Ale vím, to je malá záplata,“ dodal Mlejnek jedním dechem po poslední porážce 5:6.

V sérii jste viděli, že Lukáš Sedlák péči měl. Velkou, správně hraniční, co se týká pravidel. Pořád ho někdo prudil a otravoval, tak se na klíčové boce hraje vždycky. Pardubický kapitán je dominantní herně i číselně, 25 gólů ve 44 zápasech základní části je vysoké číslo. „Kluci se skvělou základní částí mají na sobě terč. Každý se na ně zaměřuje a mají strašně těžké se prosadit, protože podstupují spoustu osobních soubojů,“ dobře viděl i pardubický trenér Marek Zadina.

Jenže pro něj není úplně problém, když soupeř s užším kádrem plete síť. Rozstříhá ji někdo jiný. V semifinále daly Pardubice 14 gólů, o které se podělilo 11 lidí.

Sedlák je klíčový útočník. Ale není jediný, důležitých hráčů má Dynamo po letech nákupů... Dvacet? Změříte to i časem na ledě. Lukáš Sedlák v play off průměrně odehrál necelých 18 minut. Litvínovský Ondřej Kaše 23. Verva hrála tedy i předkolo, ale klíčoví bratři Kašové byli na ledě celkem 300 minut, další čtyři útočníci šli nad 250 minut. Celkově nejvytěžovanější forvard Dynama Sedlák? Jen 161 minut, další útočníci jsou pod 150.

Odpočinutá esa vás nakonec uštvou. Tedy pokud? Ano, pokud nehrají pro sebe, ale pro tým. Jednalo se o klíčovou věc, kterou Zadina potřeboval mít pro play off vyřešenou. A tohle šlape. „Kluci v prvním útoku pracovali skvěle. Ale když jsme potřebovali dát gól, mohli jsme se spolehnout na třetí lajnu, na čtvrtou, na druhou. Proto je to tým a má velkou sílu,“ vypočítával Zadina.

Celkově vidíte v herním pojetí vítěze základní části posun. Hraje mnohem víc na výsledek než na přelomu roku, neblázní. Éra kdy vedl o dva góly, odjel na třicet minut na kafe a pak na konci honil body, zmizela.

„Kdyby jen o dva,“ pousmál se Zadina po postupu do finále. „Vedli jsme třeba v Brně i o čtyři,“ vzpomněl si na leden, kdy Pardubice prošustrovaly náskok 5:1 a nakonec braly výhru 7:6 po prodloužení. „Kluci jsou disciplinovanější, nedělají věci, které dělali dřív. Mají touhu zápas ustát, vyhrát, otočit ho, když prohráváme. Cítíte tam obrovské srdce vyhrát, to je strašně důležitý,“ zmínil Zadina klíčový posun.

Tady hledejte i jeho práci. Při zápasech se občas nervózně hádá s rozhodčími, zuří. Ale výjimečné hráče přiměl pracovat tak, aby hrály za Pardubice a vyhrávaly.

Václav Varaďa to svými metodami zkoušel taky, ale třeba play off Ligy mistrů ukázalo, že tam Dynamo nebylo. Do čtvrtfinále s Raumou vstupovalo za stavu 0:4 a nakonec vypadly. Podobný kolaps v extraligovém play off nevidíte.

A Raumu klidně s Mountifeldem HK nebo Litvínovem srovnávat můžete. „Musíte hráče přesvědčit, že je potřeba se podřídit týmu,“ pronesl Zadina. „Je jedno, jestli jde o Lukáše Sedláka nebo Patrika Poulíčka, všichni přemýšlí stejně. Jsou to zkušení hráči, kteří vědí, že úspěch v play off závisí na tom, co obětujete a jak se podřídíte potřebám týmu. Vzali to za správný konec,“ chválil kouč svůj tým.

A s tím půjde do finále, Pardubice mají tým, který si do 16. dubna orazí. Litvínov zkusil obra vystrčit, ale neměl k tomu páky. „Hloubka kádru znát byla,“ přiznal Mlejnek. „Odehráli jsme obrovskou sérii s Plzní a s Kometou. Reálně je potřeba si říct, že jsme je prošli s hráči, kteří měli vysoký ice time. Měli toho dost,“ dodal.

Pardubice vs Litvínov

Očekávané góly

1. zápas 4,25:1,8

2. zápas 3,71:2,25

3. zápas 2,51:1,81

4. zápas 1,71:2,86

Góly

1. zápas 2:1

2. zápas 3:0

3. zápas 3:2

4. zápas 6:5

Podle střel v sérii

vysoká nebezpečnost 15:9

střední nebezpečnost 65:48

nízká nebezpečnost 238:189

Střely na bránu

Pardubice

Sedlák, Vála 12

Poulíček, Pánik 11

Čerešňák, Košťálek, Hájek 10

Paulovič, Radil 9

Hyka, Zohorna, Kaut 8

Litvínov

D. Kaše 17

O. Kaše 14

Hlava 9

Kirk 8

Zile 7

útočníci podle času na ledě

Pardubice

Sedlák 69:20

Paulovič 64:49

Hyka 62:51

Zohorna 62:01

Poulíček 58:22

Litvínov

O. Kaše 89:45

D. Kaše 87:31

Hlava 79:25

Sukel 78:24

Kirk 77:35

