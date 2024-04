Kouč chválil Kašeho: Smekám! Po roce bez hokeje... Litvínov je varianta

Základní část? 48 zápasů, 54 bodů (23+31). I z bodového hlediska ukázal, že místní poměry svým umem převyšuje.

Ne náhodou už v NHL zvládl 258 zápasů a nebýt zdravotních potíží, válel by dál v zámoří. „Hrozně moc jsem si sezonu užil. Měl jsem z toho strach, co zdraví, co od toho celkově čekat. Ale osobně můžu říct, že jsem nadšený,“ vykládal 28letý útočník, jenž ještě dlouho po páteční porážce s Dynamem klásobil s bráchou Davidem.

Předtím litvínovský kotel děkoval týmu za podařenou sezonu, i když to nakonec v semifinále s Pardubicemi byla jednoznačná porážka 0:4.

Ale celkový ročník, nejlepší za posledních devět let, příznivci Vervy ocenili. „Doufám, že jsme předváděli celou sezonu, nebudu mluvit jenom o play off, hezký a atraktivní hokej. Nahoru, dolů, padalo hodně gólů. Což si myslím, že se divákům líbí, než aby tým byl zalezlý a hrálo se 1:0,“ říkal Ondřej Kaše, když se v tričku a pantoflích opřel o zeď stařičkého zimáku.

Ten se ještě dlouho otřásal pod náporem aplausu. Ten patřil celému mužstvu. Speciálně Kašemu.

„Smekám před celým týmem, ale také před ním. Byl fantastický. Po roce, co nehrál, hrál výborně. Skončil třetí v bodování ligy, to taky o něčem svědčí,“ chválil ho trenér Mlejnek.

Přidal se k němu brácha David, oba strhli ostatní. Řada litvínovských hráčů prožila mimořádně povedený ročník z osobního hlediska. Třeba Petr Koblasa.

„V play off jsme přešli přes těžké Brno, kdy jsme byli velký outsider. Tam jsme se dost vyšťavili. A teď bohužel 0:4… Všechno o gól, ale Pardubice byly trošku jinde,“ sportovně uznal Kaše.

„Čtvrté místo? Myslím si, že pro náš tým je to skvělý. Teď prohra bolí, to je jasný, ale den po dnu, týden po týdnu si řekneme, že je to pro nás, troufnu si říct, velký úspěch,“ dodal útočník, který v minulém ročníku v dresu Caroliny odehrál jediný zápas.

Trápila ho série otřesů mozku. Byla nejistota, co s ním bude dál. Ale sezona v Litvínovu ukázala, že je to pořád hráč světového kalibru.

A zůstane i v příští sezoně?

Brácha David by to jistě uvítal, stejně jako fanoušci. Jak na přímou otázku reagoval sám o dva roky starší Ondřej?

„To asi ještě uvidíme. To bych teď nerozebíral hned po prohraném zápase, co se mnou bude, nebo nebude,“ uvedl chvíli po vyřazení. Ale nevyloučil, že je to jedna z variant. „Těch je vždycky hodně,“ pousmál se.

V sezoně ukázal, že klidně může znovu pomýšlet na NHL. Ve stylu Davida Krejčího, který také po vydařeném ročníku v Olomouci se vrátil do zámoří. A ze svého umu nic neztratil.

Ale Verva by jistě uvítala, kdyby svůj klenot udržela.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE