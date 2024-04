Hadamczika naštvala Voženílkova stopka. Poškozuje to český hokej, tvrdí

Z disciplinárního trestu pro Daniela Voženílka se stal celonárodní případ. „Krajně nevhodné a extrémně necitlivé rozhodnutí,“ opřel se do disciplinární komise šéf hokejového svazu Alois Hadamczik. Semifinálová série extraligového play off pokračuje v sobotu od 17 hodin v Třinci, Sparta vede po prvních dvou zápasech 2:0 a teoreticky už v neděli může postoupit do finále za Pardubicemi.