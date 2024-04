Voženílek: Řepík sekne a schová se? Končilo se rvačkami a krví na ledě

Do ostrých bitek se dvě minuty před koncem po gólu do prázdné brány Petra Vrány zapojily hned dvě dvojice, další rvačky visely ve vzduchu. Patrik Hrehorčák totiž zůstal po Řepíkově sekeře ležet v bolestech, z dresu se kvůli pochroumaným žebrům na ošetřovně ani nemohl dostat.

Na šití musel i Michal Kempný , obránce Sparty. V obličeji měl krvavé šrámy po rvačce s Tomášem Kundrátkem . Do pěstní bitky se zapojili i Marko Daňo s Filipem Chlapíkem.

Rivala si hodně aktivně hledal i Daniel Voženílek. Nelíbila se mu Řepíkova reakce. „Nejvíc mě mrzelo, že Řepík zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku,“ sypal ze sebe třinecký útočník. „Jeho spoluhráči se tam musejí bít a on sedí na střídačce, to mi přijde hodně zvláštní. Jasně, nikdo nechce být vylučovaný v play off, ale když je tam taková srabárna a on ještě uteče, tak co se s tím dá dělat? Jsou dobří kluci, že se ho zastali a poprali za něj, když seděl na střídačce.“

Faktem je, že třinecký forvard nebyl po zápase fit. „Leží na lehátku na ošetřovně,“ potvrdil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Žebra, pravděpodobně, víc to nechci komentovat.“ Řepík dostal od rozhodčích trest na pět minut a do konce za sekání.

„Dobrusloval jsem Patrika Hrehorčáka a chtěl mu seknout do hokejky, abych mu zabránil dát gól,“ popisoval situaci ze svého pohledu Řepík. „Hokejka mi vylítla, pravděpodobně do jeho žeber. Za to se mu omlouvám. Sháním číslo, abych mu napsal,“ přidal sparťanský kapitán.

Ani jeden z trenérů se na rvačky v závěru ze střídačky nedíval s nadšením. Byli v nich klíčoví hráči, hvězdy svých týmů. Daňo vstřelil v zápase dva góly, na jeden přihrál. Chlapík je dlouhodobě jeden z nejlepších střelců ligy a Kempný s Kundrátkem jsou elitní beci.

„Ani jeden trenér své mužstvo do bitek nepouští,“ přitakal Pavel Gross, trenér Sparty. „Když se to najednou semele, tak se to semele. Hrozí malá zranění, ale je to sport, kde jsou emoce.“ kouč Moták se s ním ztotožnil: „I rvačky k hokeji patří. Ovšem je zapotřebí mít dobrou emoci.“

Tu Oceláři ve čtvrtém semifinále měli. Nastartoval je právě Voženílek. Od prvního střídání ho byl plný led. Clonil, srážel se, neustále se tlačil do brankoviště, několikrát se srazil s brankářem Jakubem Kovářem . V závěru se do něj pustili Roman Horák i Vojtěch Mozík .

„Samozřejmě mě mrzela ta sobotní stopka, takže jsme rád, že jsem mohl zasáhnout do utkání, chtěl jsem být aktivní, makal jsem,“ popisoval Voženílek. „Nechtěl jsem ani tak soupeřům pít krev, ale souboje tam jsou, kolem brankoviště byla spousta volných puků. Chtěl jsem dorazit nějaký gól, ale nedostal jsem se k nim. Tohle k hokeji patří, neřekl bych, že by to bylo nějaké tvrdší.“

Sparťany dráždí. Výmluvná byla reakce Chlapíka, když dostal otázku právě na Voženílka. „Řekl bych něco špatně, asi to radši nebudu komentovat,“ pousmál se útočník Sparty.

Stejně emotivním prvkem v třinecké sestavě je i Daňo. Připsal si hattrick Gordieho Howea – gól (dokonce dva), přihrávka, bitka. „To je pravda, Marko je skvělý hokejista, tohle mu dodá elán a sebevědomí. Za to jsme jako tým rádi,“ dodal Voženílek.

