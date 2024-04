Třinecký Adámek: Víme, jak se Sparta cítí. Hazardovali jsme, zamáčkli nás

Právě jeho odražená střela dala Třinci pohodu, jakou potřeboval. Ve chvíli, kdy Marian Adámek (26) proti Spartě zařídil náskok 2:0, čišel z Ocelářů absolutní klid. Zápas si sice v závěru zkomplikovali, ale výhru 3:2 berou. S ní i druhý bod v semifinále. „Zase jsme hazardovali, ale sérii chceme vrátit do Prahy,“ hlásil hostující bek.

V pátém zápase vás zdobila obrana. Správné nastavení do boje?

„Přistoupili jsme k tomu výborně už od první třetiny, šli jsme si za vítězstvím. Dali jsme dva góly, pak se nám hrálo lépe. V utkání jsme tentokrát tahali za delší konec provazu.“

Co jste změnili oproti duelům, které jste v Praze prohráli?

„Chtěli jsme se poučit. Byli jsme trošku aktivnější, nenechali jsme je postavit se v útočném pásmu. Sice na konci nás zase zamáčkli, ale naštěstí Káca (Kacetl) byl jako zeď.“

Bere série hodně fyzických sil?

„Zápasy jsou neskutečně náročné, hlavně tady, kde je obrovské vedro. Chce to rychle střídat, zbytečně se nezatavit a nedělat chyby ve středním pásmu. Puk musíme dávat hluboko. Snažíme se hrát výborně do obrany, nepouštět soupeře moc před bránu. Ukovat to.“

Jak vám bylo při zkoumání u videa, kdy Sparta mohla srovnat na 3:3?

„Věděli jsme, že někdo strčil do gólmana, ale netušili jsme, jestli to bylo po kontaktu s naším obráncem. Naštěstí máme skvělého videokouče, který nám řekl, že si výzvu máme vzít.“

Přesto s vámi asi cloumaly emoce, že?

„Bylo to trošku déjà vu z minulého zápasu, kdy Sparta srovnala v posledních vteřinách. Tentokrát bylo štěstí na naší straně.“

S koncovkami aktuálně míváte problémy. Čím to?

„Umíme si to zkomplikovat, posledních pár sezon bývají závěry zápasů trošku na infarkt. Ukopali jsme to, takže jedeme domů na další zápas.“

Dá se tomu vůbec lépe čelit?

„Musíme se na to podívat. Poslední dvě minuty jsme nehráli moc dobře, zbytečně jsme nechali Spartu usadit se v útočném pásmu. Pak už si puk vyměňují na modré, je to jen o tom, jestli nás trefí. Zase jsme hazardovali, musíme být lépe připravení.“

Zažili jste v minulé sérii, že soupeř dotahoval z 0:3 a vynutil si sedmý zápas…

„Zažili jsme to a víme, jak se Sparta cítí. Musíme se soustředit hlavně na nás a náš výkon. Pořád tečeme, takže musíme vyrovnat. Hrajeme doma s fanoušky v zádech. Chceme sérii vrátit do Prahy.“

Jak se tedy Sparta cítí?

„Poslední krok je nejtěžší, rozhodují maličkosti. Druhý i třetí zápas jsme mohli urvat my, rozhodlo se v prodloužení. Teď jsme vyhráli, takže pořád věříme.“

