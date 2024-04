Čím si Třinec musí získat sedmý duel: vykolejit Spartu i aktivita při vedení

Být produktivní

V pátém duelu to Oceláři ukázali v plné parádě. V první třetině se krásnou střelou z první prosadil Marko Daňo a poté se k němu se štěstím přidal Marian Adámek. Pokud se Třinec dostane do dvoubrankového vedení, ví, jak s ním naložit. Proto pro něj bude důležité, aby dokázal nabídnuté příležitosti potrestat. V prvních dvou duelech v Praze se mu to nepovedlo a v konečném výsledku se to nemilosrdně projevilo.