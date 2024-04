Čím si Sparta musí vybojovat finále: nezaspat, klid na duši či propálit bloky

Už dvakrát mohli ukončit dynastii Ocelářů. Šancí na rychlý postup do finále play off Tipsport extraligy ale hokejisté Sparty nevyužili a dali velkou příležitost Třinci ke zvratu. Proniknutí do boje o Masarykův pohár mají Pražané stále ve svých rukách, k tomu je ovšem třeba uspět na ledě úřadujících mistrů, kam se vypravili letadlem. V článku iSport.cz se podívejte, co musí tým kouče Pavla Grosse udělat pro triumf nad klubem, který poslední čtyři sezony končil jako šampion.

Nezaspat

Chytit začátek. To bude hlavní úkol v šestém utkání. Poslední dva duely se to Spartě nedařilo. Oba ztratila právě v úvodních dvaceti minutách, a to shodně 0:2. Proti houževnatě a účinně bránícím Ocelářům se pak skóre jen velmi těžko obrací. Navíc v dosavadním průběhu série platí, že kdo se dostane do vedení, dokáže dotáhnout zápas do vítězného konce. Může to být hlavní klíč k výhře a cestě do finále.