Nekončící drama na Spartě, lidé už zívali... Problém florbalu: Vyženeme je

Daniel Voženílek sedí na rozhněvané třinecké střídačce poté, co dostal od sparťana holí do tváře • Michal Beránek (Sport)

Zdeněk Moták v diskuzi hlavním trenérem poté, co byl vyloučen Adam Smith • Michal Beránek (Sport)

Už se zdálo, že extraligový vládce uvolní trůn. Po čtyřech titulech v řadě. Po 14 (!) vyhraných sériích. Ale zapomeňte. Něco vzdát? Ne, ne, ne... To není v třinecké DNA. Oceláři zase, stejně jako v šestém utkání, srovnali semifinále se Spartou v poslední minutě. A potom rozhodli ve čtvrtém prodloužení. Ovládli i patnáctou sérii v play off za sebou, ve finále je čekají odpočaté Pardubice. Třinec je prvním týmem v historii, který otočil sérii z 0:3. Sparta na titul dál čeká, půst trvá od roku 2007.

Takové příběhy přináší jenom sport. Sparta byla v šestém utkání necelou sekundu od finále. Dneska necelou minutu.

Ale nemá nic. Tedy, pardon, bronzové medaile. Ale to je zoufale málo. Pražský kolos chtěl titul, první po 17 letech. Ale Třinec byl proti. Ten má v krvi, že nikdy nic nevzdá. Nikdy. Což ukázal i tentokrát.



Sparťané vedli v sérii 3:0, ale jako první tým v historii tenhle náskok promrahli. Hráčům nebylo moc do řeči. Zatímco ti třinečtí už popisovali dojmy, kabina domácích byla pořád zabouchnutá.



Ve čtvrtém prodloužení rozhodl Miloš Roman přímo před třineckým kotlem, poklekl na kolena a fanoušci za ním jásali. Sparťané nechápali, pohledy zabodnuté do země.

Hledištěm v zaplněné O2 areně už v posledních minutách základní části znělo: „Sparta Praha!“ Lidé tleskali, očima tlačili časomíru. Modlili se: Už žádný last minute gól. Už žádná poprava jako v šestém utkání. Pulsující zaplněná hala (16 780 lidí) se těšila na oslavy.

Ovšem Třinec, jak má v DNA, nic nevzdal. Bojoval ze všech sil a nakonec srovnal. Domácí bek Mozík se klepal na trestné lavici za podrážení, čehož nakonec hosté využili. Hráli bez brankáře, tedy v šesti, a risk jim vyšel. Hudáček našel krásným pasem před brankou volného Daňa, který zakončil bezchybně jako zkušený mazák.

2:2!



V čase 59:02 byla rudá rodina opařená a nechápala. Proboha, proč zase? Další gól v poslední minutě, další nervy pro Spartu. Hráči byli schlíplí, zase nic… Pomalu odkráčeli do kabiny. A hrálo se prodloužení, další drama.

Oceláři se dostali do několika šancí, sparťanští fanoušci v hledišti padali do mdlob. Párkrát už puk poskakoval po brankové čáře. Do úniku se dostal i domácí Jan Buchtele, také vyložená šance. Hala bouřila, především když byl zapnutý měřič decibelů.

Ale ani první extra dějství nepřineslo rozuzlení. Nakonec ani to druhé, v němž už tempo, logicky, polevilo. Hokejoví gladiátoři toho měli plné zuby, také v hledišti atmosféra opadla. Jako by lidem na sedačkách i v kotli docházely síly. Bylo vidět, jak zívají.

Výtečně chytali oba brankáři, hlavně Kacetl. Předvedl řadu zázračných zákroků, čímž znovu ukázal, proč je označován za fantoma.

Mezi třetím a čtvrtým prodloužení zněla známá melodie: Never Ending Story. Ano, přesně to vystihovalo realitu nekonečného zápasu. Moderátor na kostce oznámil: „Představte si, že odpadl i náš kameraman. Ale hlavní je, že vy jste neodpadli!“

Ale i na fanoušcích byla patrná únava, zívali, kroutili hlavou. V mobilech skenovali zprávy od známých i rodiny, aby se omluvili, že musejí rušit plány. Místo jednoho zápasu sledovali hned dva. „Oni už fakt nemůžou. Mně je jich normálně líto,“ bylo slyšet.

Ale pak to přišlo. Udeřil Roman a rozproudil třineckou euforii. Oceláři vyhráli patnáctou sérii v řadě a mohou obhájit titul, už popáté za sebou.

Důležitý moment přitom nastal ve 43. minutě. Dlouho se zdálo, že Třinec srovnal na 2:2. Rozhodčí gól posvětili, výsledek už svítil na obří kostce. Oceláři živili naději, že jejich extraligová nadvláda bude pokračovat. Nechtělo se jim opouštět trůn.

Pak si ale sudí zavolal kouč domácích Pavel Gross. Následné gesto bylo výmluvné: Jdeme na video! Hlavní rozhodčí Hribik a Ondráček situaci dlouho zkoumali. Lidé v hale nechápali: Na co koukají?

Trvalo to dlouhé minuty, všichni hráči šli bruslit, trenéři nervózně popocházeli po střídačce. Co mohlo být proti pravidlům? Na to upozornil svoje šéfy sparťanský videokouč. Že třinecký útočník Marko Daňo ještě předtím, než upadl a efektně ze země přihrával na gól, zasáhl puk vysokou holí. Takže po zákroku gólmana Kováře měla být přerušená hra.

Majstrštyk od Sparty! Výzva byla úspěšná, Pražané tedy pořád vedli 2:1 a mohli živit naději. Byl to úžasný zápas.



Možná jeden z nejlepších v historii českého play off. Co všechno se dělo?

Mezi novináři se vyjímala obrovitá postava někdejšího sparťanského obránce Milana Jurčiny, který v play off měl stále místo na mediální lávce. Držel desky, do kterých si často něco zapisoval. Už není součástí rudé rodiny, třaskavý zápas sledoval v roli skauta pro Boston.

Potom za ním přišel i třinecký bek Adam Polášek, další chlap jako hora. Nevešel se v posledních utkáních do sestavy, tak alespoň parťáky povzbuzoval z hlediště. I na něm bylo vidět, jak to s ním cloumá.

První třetina se táhla. Rozhodčí se šli dvakrát podívat na video, spousta drobných pošťuchování a strkanic. V hledišti byl i Roman Urbář, šéf organizačního výboru BigBoard Superfinále. Právě kvůli florbalového nedělnímu svátku se vrchol semifinále hrál už od jedné hodiny, aby se hala stihla nachystat. V neděli se otevírá kvůli bohatému doprovodnému programu už v deset hodin.

„Kdyžtak půjdu hned po zápase vyhánět hráče z ledu,“ vtipkoval Urbář. Ten se hned v pátek ráno sešel s představiteli Sparty i O2 arény a malovali si všechny možné scénáře.



„Podle toho, kdy hokej skončí, budeme flexibilně uzpůsobovat harmonogram prací,“ reagoval marketingové šéf Českého florbalu. Před prodloužením si v nadsázce povzdychl: „Už z toho mám šedivou celou hlavu.“

Těsně před utkáním se byl v útrobách haly projít i domácí kouč Pavel Gross. V bílé košili prošel i kolem tiskového střediska. Vypadal maximálně soustředěně. Od jednoho z pracovníků arény slyšel: „Hodně štěstí, trenére!“

Poděkoval, s pohledem zabodnutým do země se vrátil do kabiny. Sparta, vědoma si prokletí sedmých zápasů, na soupeře nastoupila zhurta.



Když na stejném místě šel po zápase, pozdravil se svojí rodinou, a snažil se být nad věcí. Ale zklamání bylo velké.

V páté minutě obkroužil útočník Chlapík branku a snažil se ve stylu Voženílka, sparťanského kata z minulého utkání, procpat puk k tyčce. Dílo dokonal obránce Krejčík, který dostal kotouč za záda gólmana Kacetla. Rozhodčí trefu nadvakrát posvětili u videa a sparťanská rodina vybuchla nadšením.

Ale euforie jim až tak dlouho nevydržela. Ve 12. minutě Oceláři hráli přesilovku, které předcházel gejzír emocí. I domácí kouč Gross, jindy velmi klidný a rozvážný, hodně směrem k rozhodčím zvýšil hlas. Stejně jako ostatní sparťané. Na trestnou usedl obránce Aaron Irving a přišel třinecký trest. Hezkou akci dokonal Adam Helewka – 1:1.

Drama pokračovalo. Bojovalo se o každý puk. O každý metr ledu. O všechno. Stejně jako se překřikovaly oba kotle. Bylo cítit napětí. Kdo o druhé pauze vyrazil na klobásu a skrz davy lidí se prodral na svoje místo až pozdě, musel litovat. Tedy jestli mu v žilách kolovala sparťanská krev. Protože právě jeho barvy se dostaly do vedení.

A jak to tak bývá v podobných utkání o všechno, bylo to v početní výhodě. Hrdinou opět obránce Jakub Krejčík, jehož rána skončila v levém růžku. Potom to v hledišti zahučelo, když se puk otřel o tyčku a vyletěl ven. „Ty krávo, ještě že tak!“ spontánně reagoval jeden ze sparťanských příznivců.

Nestrašilovo nahození tečoval Voženílek, ale skóre se neměnilo. Ale i tak se bylo pořád na co dívat.

Nakonec drama uťal Třinec. Po neskutečném příběhu. A může slavit. Může vyhrát pátý titul v řadě.

