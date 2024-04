Vyčerpaný Gross: Nevím, jsem prázdnej… Věřím tomu, opáčil Moták

Nejprve oba trenéři zhodnotili duel, který začal ve 13:00 a skončil v 18:31.

Slovo jako první dostal kouč Ocelářů Zdeněk Moták: „Sparta má skvělé trenéry a výborné mužstvo. Dneska podali excelentní výkon, ale já mám to potěšení, že s mými spolupracovníky trénuju mimořádné mužstvo. Mimořádné… To rozhodlo sedmé utkání… Zápas byl vyrovnaný, kvalitní. I ta čtvrtá třetina byla výborná, pak hráčům lehce docházely síly, pořád to byl takticky vedený boj. Z té únavy krystalizovaly nějaké drobné chyby, obě mužstva měla v prodloužení střelecké a vyložené šance. Pro nás je důležité, že jsme poslední gól vstřelili my a my se radujeme.“

Poté dostal prostor Pavel Gross na úvodní slovo: „Zdenda to popsal a trefil velmi dobře. Chtěl bych poslat gratulaci Třinci k finále, byla to parádní série. Na sedm. Když se to spočítá dohromady, bylo to víc, dneska jsme si dali dva… Hlavně bych chtěl poděkovat mančaftu za sezonu, kterou jsme tady hráli. Kluci přišli každý den do práce, vyvíjeli se dobře. Pracovali jsme na pár věcech, kdy jsme se myslím zlepšili. Závěr nám nevyšel, chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu a všem lidem, kteří pro Spartu pracují. Je tady strašně hodně lidí, kteří se v novinách neobjeví, ale jsou hrozně důležití, děkuju i vám za spolupráci. Přeju Třinci hodně štěstí. Díky moc…“

Následovala otázka na Grosse, zda klíčovým bodem porážky bylo vyloučení obránce Vojtěcha Mozíka v 59. minutě, po němž Třinec v čase 59:05 srovnal na 2:2. A podotázka, zda zásadním momentem v sérii byla neschopnost Sparty odskočit soupeři na dva góly ve chvíli, kdy byla lepší.

Gross: „My jsme to udělali (odskočili) v prvním zápase. Nevím, jak to vidí Zdeněk, takhle hodinu po zápase je pro mě strašně těžký zanalyzovat, kde byl nějaký zlomový bod. Hrálo se sedm dlouhých zápasů, je to o tom sednout a kouknout se na to. Samozřejmě, že tam bylo hodněkrát momentum, kdy jsme měli navrch. Ale i kdy měl Třinec navrch. A abych byl upřímný, i kdybych to věděl, stejně vám to neřeknu…“

Článek pokračuje pod infografikou.

Následoval dotaz na oba kouče: o kolik let jste zestárli a co se vám v sérii nejvíc líbilo?

Zdeněk Moták: „Ona je to naše práce být vystaveni stresu. Každé utkání po dobu 52 kol, pak ještě play off. V play off je stresorů více. Mně se však líbil divácký zájem a fakt, že se hrálo na sedm zápasů. V každém zápase tam něco bylo, něco kvalitního, čím se sportovní nebo hokejová společnost mohla bavit. Ukázali jsme v semifinále bravurní výkony z obou stran. Každé mužstvo by si zasloužilo postoupit, bohužel my jsme byli šťastnější, v závěru možná lepší. Co se mi nelíbilo, to bych si nechal pro sebe, protože v play off pokračujeme…“

Gross reagoval krátce: „Já nevím. Já jsem prázdnej…“

Zdeněk Moták se na kolegu obrátil a pravil: „Věřím tomu. Člověk je po posledním prohraném zápase úplně prázdný. To vám můžu garantovat.“

Gross se poté ještě nadechl: „Musím ještě zmínit fanoušky, byli dobří. Vytvořili krásnou atmosféru, přáli si víc, ale bohužel jsme jim to nesplnili.“

Pokračovalo se otázkou na třineckého trenéra, zda je vůbec reálné si nyní kvalitně odpočinout před finále. To startuje v úterý v Pardubicích. „Těžko říci,“ prohodil. „Vážíme si různé varianty, co by jak by. Bohužel mošnovské letiště dneska nepřijímá. Nemůžeme letět, musíme jet domů autobusem. Nějaké volno určitě bude, chlapci si ho zaslouží. Byla by hloupost vyžadovat hned v neděli trénink. Poradíme se v realizačním týmu, pobavíme se s hráči a uděláme nějaký výstup. Aby to bylo ku prospěchu.“

A další otázka: Dokážete procentuálně vyčíslit, o kolik odpočatější budou Pardubice?

Zdeněk Moták: „Milion procent? … Po dvou zápasech v dnešním dni cítíte, že hráči toho budou mít hodně. To museli všichni vidět.“

Následovala otázka, zda vnímal před zápasem, že může být Třinec prvním týmem, který otočí sérii z 0:3 na 4:3? „Ne. Upřímně, toto mě celkem ani nezajímá. My jsme chtěli dnes prostě vyhrát. A jestli to bude s výročím nebo něčím takovým, mi bylo úplně jedno. To se přiznám,“ reagoval Moták.

A kouči, jdete si finále užít, nebo to slovo nesnášíte? „Užít, to je takové…. Jdeme zase do roboty. Navlečeme si montérky, pracovní rukavice a povalíme metry dál. Bohužel finále začíná brzo, asi bychom potřebovali víc odpočinku navíc, toto ví určitě i Pardubice. Možná ale budeme v úterý rozjetí…“ pousmál se.

Otázka na Pavla Grosse: Co může zkušenost z tohoto zápasu dát mužstvu do další sezony? „Nehrát sedmá utkání… Ukončit to po šesti zápasech.“

A nadechl se zhluboka: „Nevím, co bych vám měl na to říct. Prázdnota je jedna věc a druhá… Tyhle věci neovlivníte. Zas tak daleko jsme dnes od té výhry nebyli. Ani minulý zápas. Ale hraje se šedesát minut. Nehledáme žádné výmluvy, je to tak, jak to je.“

A nakonec sada dvou dotazů na třineckého kouče, zda si postupu cení o to víc, že ikona týmu Martin Růžička na tom není dobře zdravotně a mančaft to zvládá bravurně i bez jeho klasického vytížení. „Každý je součástí týmu, včetně Růži. Je lehce indisponovaný, nemůže úplně, ale chce s týmem být. Chce být na střídačce, zažít to a být jakousi oporou na střídačce, když může hrát méně a hraje méně. Myslím, že na finále bude připravený v ještě lepším režimu. Děláme všechno pro to, aby byl zdráv a připravený na sto procent. Aby byl tou hrozbou jako v sezoně. Je to spoluvítěz kanadského bodování. I když jeho góly týmu chyběly, ten tým je mimořádný v tom, že si to dokáže urvat třeba i bez opor.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE