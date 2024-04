Fantom Kacetl: Rozhodla naše familia! O pauzách zhluboka dýchal

Fantom play off. Zeď. Jeho přezdívky se ukázaly opět být oprávněné. Třinecký brankář Ondřej Kacetl hlavně ve čtyřech prodlouženích ukázal svoji extratřídu. „Ale na hlavu to bylo náročný,“ popisoval hrdina Ocelářů, kteří ovládli sedmý zápas a o pátý titul v řadě se poměří s Pardubicemi. Na ně začne gólman myslet až v úterý. „Nebudu lhát, chtěli bychom vyhrát znovu,“ přiznal. A co stojí za úspěchem? Třinecká familia…

Bylo na něm vidět, jak toho má plné zuby. „Jestli to nevadí, tak bych se opřel, jo?“ pousmál se muž, jehož výkony v play off obvykle rostou do závratných výšin. Prodloužení toho bylo důkazem. Opřel se o zeď a dal se do vyprávění.

Mísí se ve vás radost s únavou?

„Nohy bolí, celý tělo taky. Bylo to náročný v tom horku, hlavně se udržet hlavou v zápase. Bylo to dlouhý, každé blbé nahození mohlo rozhodnout. Hlava jela na maximum. Teď dám od hokeje úplný off. Protože je to opravdu náročný. Ani nevím, kolik magnézia a soli jsme vypili, aby nás to udrželo v utkání.“

V prodloužení jste předvedl super zákroky, čímž jste potvrdil svojí pověst…

„Jsem rád, že jsem kluky podržel. Byly to jasné šance. Třikrát jsem slyšel po zákroku, že spoluhráči ze střídačky křičeli, že je to super… Byl jsem za to rád. Pořád jsem věřil, že tam nějaké nahození spadne. Že máme sílu, abychom rozhodli. A že historii chceme přepsat my!“

Je pro gólmana těžké se soustředit víc než šest třetin?

„Zápas se hraje tak dlouho, jak se hraje… Nějaké prodloužení v play off se Spartou už bylo, dvě nám nevyšla těsně. Jsme rádi, že jsme to takhle last minute zvrátili. Pokud jde o sedmý zápas, snažil jsem se koncentrovat puk za pukem. Na každé nahození. Nechtěl jsem to podělat, protože cokoliv může rozhodnout. Pořád jsem hledal puky, i když to bylo těžký. Když se nehrálo, snažil jsem se zhluboka dýchat a trošku vypnout. V tu chvilinku nemyslet na hokej. Ale jakmile se hodilo buly, zase jsem byl soustředěný.“

Kolik jste toho vypil?

„Těžko říct, ale spoustu. Protože jsme měli křeče, bylo tady obrovské horko. Bylo to náročný.“

O čem vaše vítězství svědčí? Že se Třinec nikdy nevzdá?

„U nás máme heslo familia… Obrovská týmová síla. Jeden maká za druhého. Makat, zblokovat střely, to je to, čím se řídíme. Ve všem si pomoct. A nevzdat se! Což jste mohli vidět. Nikdy se nevzdáváme. Dneska, minulé utkání taky ne. Důležitá je víra. V tým, v druhého hráče vedle. To nás posouvá dál. Musím říct, že jsem opravdu věřil klukům, že my přepíšeme historii.“

Jaký jste měl pocit poté, co spoluhráč Miloš Roman rozhodl?

„Úleva, pocit štěstí, že jsme dali gól. Už to bylo fakt šíleně dlouhý, přál jsem si, aby byl konec.“

Na jak dlouho vypnete od hokeje?

„Do úterý, kdy startuje finále. Až v ten den zase začneme myslet na hokej. Teď si to rozebereme, v hlavách si odpočineme. Protože hlavně psychicky to bylo náročný. Pak se začneme soustředit na další utkání.“

Popište, jak jste věřili, když jste v sérii prohrávali 0:3.

„Šli jsme postupnými kroky. Věděli jsme, že potřebujeme zvládnout první utkání. To se nám povedlo, pak další. A tak dál. Zápasy byly vyrovnané, dvakrát ve prospěch Sparty rozhodlo prodloužení. Něco nám vždycky málo chybělo, třeba zblokovat střelu. Ale věřili jsme si. Měli jsme vůli. Věříme jeden v druhého. Familia, která tady je v Třinci, rozhodla. Chtěli jsme postoupit.“

Máte dost sil na finále?

„Musejí se vždycky někde najít. To je play off. Ať je někdo zraněný, nebo ne, musejí se najít síly za každou cenu.“

Je velké lákadlo přidat pátý titul a napodobit Vsetín?

„Nebudu lhát, bylo by to krásné. Chtěli bychom to. Ale musíme jít postupně. Zvládnout první zápas. Pracovat v něm tak, jak jsme pracovali čtyři vítězné zápasy po sobě. Musíme věřit, že to zvládneme. A nedívat se, jestli chceme být jako někdo jiný. Máme za sebou hrozně náročnou sérii, fyzicky i na hlavu to bylo náročný.“

