Historický obrat Třince. V čem je největší síla mistrovské organizace?

Video se připravuje ... Porazit Oceláře v play off? Stejně těžká mise jako utopit vodníka. V čem tkví kouzlo a síla třinecké organice, která jako první v historii českého play off otočila sérii ze stavu 0:3 na zápasy? Navíc proti našlapané Spartě. Ve finále budou proti Pardubicím útočit na unikátní pátý titul v řadě.

Věk je jen číslo Že mají přestárlý tým, který už nemůže stíhat pekelné tempo play off? Neměl by, ale stíhá. Před rokem se Oceláři jako první v historii probili ke zlatu z předkola, odfárali 22 těžkých zápasů. Teď hráli obě série na sedm duelů, k tomu dalších takřka 103 minut v prodlouženích. Na soupisce přitom mají hned třináct třicátníků, přičemž kapitán Petr Vrána má 39 let a jeho asistenti Vladimír Dravecký a Martin Růžička 38 let. Přesto stále šlapou. Proč? Příkladná životospráva, neúnavná dřina mimo led, špičkové podmínky k přípravě a regeneraci. To jsou věci, které na první pohled vidět nejsou. Přístup a příklad zkušených lídrů strhává ostatní, proto je těžké Oceláře utahat. 130 Tolik play off zápasů v kuse za sebou už odehrál Vladimír Dravecký. Sérii drží od 13. března 2015, kdy poprvé naskočil v třineckém dresu do čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi. Ve vyřazovacích bojích od té doby nasbíral 40 bodů (16+24).

Vítězná DNA Přesně to řekl bývalý kapitán Lukáš Krajíček před sedmou bitvou na Spartě: „Ti kluci jsou vítězové, je to v nich zakódované.“ Samozřejmě, potřebujete kus nezbytného štěstí. Kdyby sparťané v šestém duelu za stavu 1:0 netrefovali konstrukci brány. Kdyby Jakub Kovář v poslední sekundě utěsnil tyčku. Kdyby... Jenže patnáct sérií v řadě za sebou a čtyři mistrovské tituly nevyhrajete jen díky štěstí. Oceláři mu jdou naproti. Do posledních vteřin, za každého stavu. S vírou v sebe sama, i parťáka vedle sebe. Právě to je vítězná mentalita, vítězné DNA. Je za ní spousta práce a dřiny. Pokud ji do hry dáte, přikloní se i štěstí. 6 Tolik sérií od ztraceného finále 2015 urvali Oceláři v sedmých zápasech. Celkem hráli rozhodujících sedmých duelů v play off už jedenáct, nejvíc v historii. Osm jich vyhráli. Padli jen ve finále s Litvínovem (2015, 0:2), ve čtvrtfinále s Libercem (2007, 2:4) a ve čtvrtfinále se Zlínem (2004, 0:2).

Démon Kacetl V základní části si ho kolikrát ani nevšimnete, v play off se mění v bestii. Démonického požírače puků. Ke třem posledním titulům pomohl brankář Ondřej Kacetl dvanácti nulami ve vyřazovacích bojích, útočí na historický rekord Romana Málka. Aktuální play off sice Kacetl začínal jako dvojka za Markem Mazancem, na první čisté konto čeká (pokud tedy nepočítáme tři nadstavbová prodloužení v sedmém duelu) a první vítězství si připsal až ve čtvrtém semifinále. Jenže pak bránu klasicky zavřel. Klíčový zákrok? V 86. minutě sedmého semifinále za stavu 2:2 fantasticky vyškrábnul stoprocentní tutovku kanonýra Michala Řepíka. 56 Tolik zákroků napočítali statistici Ondřeji Kacetlovi v rozhodujícím sedmém semifinále v Praze. Celkem má ze sedmi dosavadních duelů play off průměr 1,61 a úspěšnost 94,19 %. A pozor, skvělá čísla má i Marek Mazanec (1,58, 93,93 %). Velká síla Třince.

Ocelová familia Po prvních titulech se zkratkovitě vžilo, že třinecký úspěch = Václav Varaďa. Odvedl kus parádní práce, udal trenérský směr, ale nikdy v tom nebyl sám. Naopak. Třinecká organizace šlape právě proto, že na profesionální úrovni vše funguje od nejvyššího vedení až po rolbaře. Schválně, kolik majitelů jste během play off viděli na výjezdech v kotli s fanoušky? Ján Moder tam vídat bývá. Není to jen o tom, že otevře kohoutek financí. Hokejem žije. Stejně tak další. Výbornou práci odvádí i sportovní ředitel Jan Peterek společně s trenéry Zdeňkem Motákem a Vladimírem Országhem. Posily Smith, Čacho, Nedomlel, Helewka nebo Ciancalův návrat? Trefy do černého. 8 Tolik bodů (4+4) nasbíral ve 14 zápasech play off útočník David Cienciala. Třinecký rodák se po čtyřech letech vrátil domů a znovu je klíčovou postavou týmu. Ve finále se postaví Pardubicím, kde poslední dvě sezony působil.