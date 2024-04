Nestrašil: Dostat se Sedlákovi pod kůži? Na tohle zrovna nehrajeme

Zkušený gólman Roman Will v brance Pardubic během finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Ve čtvrtfinále měli s Budějovicemi namále a teď vedou vřavu o Masarykův pohár. Ale on už se asi fakt nikdo nediví. „Člověk celý rok pracuje, spoustu věcí si odříká právě kvůli těmto situacím,“ hlásí Andrej Nestrašil, jeden z mazáků nezničitelných třineckých dříčů. Ti vyhráli první finálový duel 2:1 v Pardubicích. Ve středu se jde znovu do práce.

Celkem rychlý vedoucí gól, v půli zápasu další. Takhle jste si představovali zaskočit nerozehrané Pardubice?

„Ono to je dvousečné. Kdybychom prohráli, budeme si říkat, že oni byli odpočatí a my unavení. Trošku jsme ale doufali, že si budou myslet, že unavení jsme. Že to postavíme někde uprostřed. Jen nevím, zda je to zaskočilo, nebo ne. Každopádně první gól nás trochu uklidnil a odrazili jsme se od něj.“

Stihli jste se pocitově dát do kupy po sobotní dvojité porci se Spartou?

„Bylo to tam naprosto neuvěřitelný... Když jsme v prodloužení dali vítězný gól, měli jsme energie tak na dvě vteřiny slavení. Pak to bylo o co nejdelším spánku po oba následující dny, o tom dobře se najíst. Jeli jsme sem vlakem, což je pohodlnější. Je to konec sezony, maximálně budeme hrát šest zápasů. Člověk celý rok pracuje, spoustu věcí si odříká právě kvůli těmto situacím. Aby to měl v hlavě srovnané, pokud na ně dojde a dokázal je uhrát.“

Vítězná cesta autobusem z Prahy nepřipomínala návrat šampionů?

„Ne, to vůbec. Byli jsme rádi, že jsme rádi. Jen jsme doplňovali tekutiny. Já osobně jen ležel, ani jsem nedokázal spát. Bylo tak vypjaté a byl jsem natolik vyčerpaný, že jsem šel spát až doma. Snažil jsem se jen dát nohy nahoru a co nejvíc odpočívat.“

Telefon s gratulacemi jste musel mít zahlcený, zbyla energie číst si je?

„Jo, jo. Byl to skvělý zážitek, nejen pro nás, ale pro všechny lidi, co tam byli, pro naše rodiny a blízké. My si ale vždycky říkáme, pojďme to oslavit do půlnoci a druhý den jdeme pracovat. Nic není u konce, těší nás, že jsme to napoprvé urvali, ale ve finále to vůbec nic neznamená. Soustředíme se na to, abychom ve středu hráli ještě líp než dnes.“

Překvapily vás Pardubice v něčem?

„Dneska to bylo hlavně o nás, co my chceme dělat. Nebyl ani moc čas soupeře studovat na videu. Třeba před čtvrtfinále, na které máte čas deset dní, se každý den podíváte na nějaké video a něco si nastudujete. Teď to byla rychlovka. Já byl na ledě naposledy v sobotu v prodloužení a pak až v úterý ráno tady. Se všemi týmy hrajeme čtyřikrát do roka, víme jeden od druhého co čekat.“

Usnadnily vám Pardubice vstup do série tím, jak si samy zkrátily zápas ke konci dvěma vyloučeními?

„Určitě nám to hodně pomohlo. Vedení 2:1 není nikdy ideální, hrát posledních osm minut z dvanácti přesilovku bylo určitě velké plus pro nás. Na závěr jsme tam pro jistotu měli dva beky a chtěli se hlavně držet v útočném pásmu, abychom tahali čas.“

Dostat se Lukáši Sedlákovi pod kůži je asi recept na Pardubice, nebo to tak nevidíte?

„Upřímně, na tohle zrovna nehrajeme. Chodíme na led a je nám jedno, kdo tam je. Neříkáme si, že se musíme Sedlákovi dostat pod kůži. Máme jiné plány pro sérii a těch se držíme. Ani jsme nikdy nebyli známí zbytečnými věcmi okolo. Samozřejmě, pokud je před naší bránou skrumáž, beci do toho musí jít. To je jejich práce. Musíme hlídat Kácu. Nic navíc tam není.“

Nicméně, pokud se vzteká, nejste asi proti…

„Ono záleží hráč od hráče. Někomu emoce pomáhají v zápase, někoho to vykolejí. Já ho zas tak dobře neznám, abych soudil, co je pro něj lepší. Jsou věci, které jsou mimo nás. Soustředíme se na sebe, chceme být v klidu a hrát.“

