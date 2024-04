Mandát o tlaku na Kacetla i Pánikovi: Stalo se... Po srovnání zůstal v klidu

To jste tak nahlas slavil góly?

„Ale ne, to je z celého zápasu. Jsem emotivní člověk, často jsem řval na střídačce, ať jsme v klidu. No ale je to finále, emoce lítají. Jen se všechno snažíte držet v mezích, ať jsou emoce co nejvíc pozitivní.“

Měli jste k zápasu jiný přístup než při úterní porážce?

„Přijde mi, že v každé sérii jsme měli po dlouhé pauze první zápas takový kostrbatý. Jediným rozdílem bylo, že jsme i tahle utkání zatím dokázali zvládnout výsledkově. Proti Třinci nám to o gól nevyšlo. Rozjezd je těžší, druhý zápas byl jiný, už ráno na rozbruslení jsem se cítil třeba jinak.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Třinec

Rozdílů ve vaší hře se našlo docela dost. Hodně jste chodili do Ondřeje Kacetla, byl tohle jasný záměr, že ho rozhodíte?

„To ani ne. V prvním zápase jsme se do branky netlačili vůbec, teď jsme chtěli být lepší. Ale vůbec nešlo o to, že bychom chtěli po Kácovi nějak lézt. Ale když obránce střílí, je potřeba před ním stát a clonit mu.“

Vaše dotěrnost mu hodně vadila, jednou se i sám bránil a šermoval rukama. Cíl tedy splněn?

„Asi jo. Na druhou stranu ale taky je potřeba myslet na to, že musíme krotit naše emoce. Když to nevyjde, jsou z toho zbytečný fauly. Pořád jsme si říkali, že musíme být v klidu. Odvádí nás to totiž od hry, když se necháme vyprovokovat. Přitom ve dvou třetinách jsme toho Třinci moc nedali, ale pak jsme rozhodili akorát sami sebe.“

Zbytečný byl hlavně faul Richarda Pánika, po kterém Třinec srovnal na 3:3. Těžká rána?

„Stalo se. I gól na 2:3, kdy jsme byli na ledě my a odrazil se puk před branku, kde zůstal nepokrytý hráč, byl špatně. Pořád jsme byli ale pozitivní i po třineckém třetím gólu. Říkali jsme si, že budeme hrát zkrátka u nich a uvaříme je. Přineslo to ovoce.“

Váš útok zápas za vyrovnaného stavu zlomil. Byly dva góly výsledkem tlaku do branky?

„Dá se to tak říct. Hráč se cítí na ledě lépe, když většinu zápasu jste na puku, neodhazujete ho a vytváříte si šance jednoduchou hrou. Naše hra je na tomhle principu založená a je super, že to nese ovoce.“

Není těžké držet hlavu v režimu, že dáte vítězný gól za stavu 3:3, když Třinec je v tomhle tahání o výsledek extrémně silný?

„Právě se mi líbilo, že tuhle věc jsme v hlavě dokázali zvládnout. Na střídačce se nedělo nic ve stylu, že je to tady zase. Pořád jsme se povzbuzovali a byli pozitivní. Věřili jsme, že zápas zvládneme.“

6

Tolik bodů posbíral v play off zatím Jan Mandát,

ve druhém finále sebral dvě asistence

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:49. Pánik, 38:52. Radil, 46:15. Čerešňák, 54:20. Vondráček, 55:48. Vondráček, 57:42. Kaut Hosté: 33:03. Cienciala, 48:50. Helewka, 49:34. L. Hudáček Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Mar. Adámek, Polášek – Voženílek, Helewka, Nestrašil (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Rozhodčí Šír, Stano – Lederer, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE