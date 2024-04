Pardubice - Třinec 6:3. Spásu zařídili vlčáci, Pánikův úlet Dynamo nepotopil

S Pardubicemi to zase nevypadalo růžově. Ačkoli Dynamo vedlo 3:1, po inkasu na 3:2 následoval zkrat zkušeného útočníka Richarda Pánika. Jeho faul v přerušené hře pomohl Třinci k rychlému srovnání na 3:3. Silný moment a pohon pro nesmrtelné Oceláře. Situace přesně pro něj. Ale Východočeši to dali. Příkladně a působivě. Východočeši se dobrali k vítěznému marši. Dvěma trefami opatřili úlevu útočníci ze čtvrté formace, jíž se začalo přezdívat vlčáci. Trefné označení. Finálová extraligová série je po výhře Pardubic 6:3 vyrovnaná 1:1, pokračuje se v sobotu a neděli ve Slezsku.

Trenér Dynama Marek Zadina dal po úterní porážce stejné sestavě další šanci. Úkolem bylo zavrtat se do hlavy čarodějovi Ondřeji Kacetlovi, zbavit jej kouzel. Už první střídání podalo zřetelnou informaci, kudy a s jakým plánem se domácí budou chtít vydat. Před Kacetlem vznikla první rozmíška, a tak si gólman preventivně vyjel do rohu kluziště. Ať má klid. Avšak byl následován Tomášem Zohornou a holí lehce záměrně popíchnut. A začala mela.

Sudí pochopili, že budou mít práci. Jak na ni reagovali? Častým vylučováním pošťuchujících se dvojiček. V první třetině se na trestné objevilo sedm hráčů, šest z nich šlo zároveň. Jedinou přesilovku měli domácí poté, co se Daniel Voženílek proměnil ve statný strom, do nějž narazil Lukáš Radil.

Ten samý hráč to pak zkoušel s dalším otravováním v Kacetlově blízkosti. Šel na to chytře, když čistě nacouval do Viliama Čacha, jenž nezkrotil nervy a reagoval krosčekem. Sedět šli však oba. Stejný verdikt přišel poté, co Adam Smith navalil na Kacetla Tomáše Vondráčka za brankou. Arbitři si počínali úzkostlivě.

Třinci vůbec nepomohla ztráta Martina Marinčina na konci první části. Třinecký Terminátor skončil představení po dohrání Lukáše Sedláka u hrazení. Marinčin souboj nečekal, celý rozevlátý si škaredě natloukl krk či záda o mantinel a dlouhé minuty se nezvedal. Do kabin se dobelhal s velkým sebezapřením.

V defenzivě maják Ocelářů chyběl. Brzy po první přestávce aréna explodovala euforií. Sedlákovu přízemní střelu ze slotu Kacetl vyrazil před sebe, kde hbitě dorážel Richardem Nedomlelem nepokrytý Richard Pánik. Ano, ten Pánik, jenž za nebezpečné chování v závěru prvního duelu, kdy „nenápadně“ najel do Hrehorčáka, dostal od disciplinární komise srážku 10 procent z měsíční odměny. A o němž se pak ještě dlouze debatovalo, byl totiž trenérem Zadinou posazen…

Pardubice utržily, co potřebovaly. První gól. Mohli tak psát scénář dalších minut. Být to opačně? Dýchalo by se jim mnohem hůř. Žádný jiný extraligový tým si totiž s hlídáním náskoku nepočíná tak dobře jako Třinec. Jenže i hosté dostali důležitou šanci. Přesilovku. První přesilovku. A zkraje 34. minuty David Cienciala šťastnou tečí srovnal.

V publiku to jen zklamaně zahučelo. Nejistota byla zpět. Ale nikoli pardubická aktivita a houževnatost, díky níž Dynamo získalo další početní převahu a z ní gól mezi nohy a pod levý beton – tedy do neobvyklého prostoru, kde Kacetl obvykle neinkasuje.

Oceláře musely mrzet nevyužité příležitosti ve třetím dějství, kdy po Kousalově kiksu nevyužil dobrou pozici i dost času Vladimír Dravecký, jemuž pokazil radost Roman Will. Po něm v obdobné šanci selhal Marián Adámek. Ten pálil až příliš mimo.

Když pak ve 47. minutě Adam Musil vložil hůl do Čerešňákovy střely a Kacetl máchl naprázdno, Dynamo uteklo do bezpečnějšího vedení 3:1.

Konec? Nebuďte bláhoví… V podstatě šlo o signál pro hosty zapnout další motory, přeřadit a vydat se dobývat. Oceláři během 44 vteřin mezi 49. a 50. minutou dorovnali! Nejprve Adam Helewka ze slotu snížil, aby pak Dynamo naprosto hloupě potopil Richard Pánik. Ten po přerušení úderem vysokou holí fauloval v obličeji Petra Šenkeříka a z následné přesilovky Libor Hudáček srovnal na 3:3!

Následovalo však něco, co může Pardubicím extrémně pomoci do dalších bitev. Perfektní vyrovnání se s kritickou situací. Namísto obav domácí zatroubili do útoku, dvěma góly se o to postaralo komando čtvrté brázdy v čele s Tomášem Vondráčkem. A z další přesilovky přidal šestý zářez Martin Kaut. Pohádkový konec pro domácí.

Tohle finále může být dlouhé…

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:49. Pánik, 38:52. Radil, 46:15. Čerešňák, 54:20. Vondráček, 55:48. Vondráček, 57:42. Kaut Hosté: 33:03. Cienciala, 48:50. Helewka, 49:34. L. Hudáček Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Mar. Adámek, Polášek – Voženílek, Helewka, Nestrašil (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Rozhodčí Šír, Stano – Lederer, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice

