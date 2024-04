Druhé finále, druhý malér. Pánik svým Pardubicím zavařil, Zadina ho trestal

Pardubický trenér byl na borce s 521 zápasy v NHL naštvaný. Pánika chtěl do týmu proto, aby zápasy pomáhal rozhodovat, ne aby dělal lumpárny a svůj tým oslaboval. Zdá se, že zkušený slovenský reprezentant finále psychicky nezvládá.

V úterý si udělal oblouček a zajel k ležícímu Patriku Hrehorčákovi, aby ho holení trefil do hlavy. Průšvih číslo jedna. Rozhodčím na ledě ještě situace unikla, ale šéf disciplinární komise Viktor Ujčík mu za ni sebral 10 % z platu. Ve středu pak po odpískání bouchl Šenkeříka do obličeje hokejkou, když si chtěl praštit do puku. Lumpárna číslo dva. Třinec následně v přesilovce srovnal na 3:3.

Když se vrátil na střídačku, Zadina už ho do zápasu nepustil. Pro hráče to byl jasný vzkaz, že tohle už přepískl. „Asi to je špatně, když tyhle věci dělá,“ odvětil na dotaz iSport.cz pardubický trenér.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Třinec

I když jeho tým vyhrál 6:3 a srovnal finále na 1:1, nedisciplinovaný Pánik ho trápil. Na tiskové konferenci svůj pohled na útočníka z první formace ale rozebírat nechtěl: „To bych zatím nechal bez komentáře.“ V kabině s ním bezprostředně po utkání taky nic neřešil: „Nebyl na to ani prostor. Zrovna jsme dohráli.“

Má teď dva dny, aby se rozhodl, jak s hráčem první formace naloží. Buď zkusí Pánika nasměrovat čistě k zápasu, aby svoje emoce zacílil kýženým směrem a dá mu další šanci. Nebo? Sestavu začne skládat bez něj. Každopádně dva velké disciplinární prohřešky ve dvou zápasech za sebou znamenají pro Pardubice velké varování. Pánik v sestavě může znamenat přínos (první půlka druhého zápasu), ale současně i riziko. „Nechtěl bych to komentovat. Jsou na něj různé slovní ataky, ale hrajeme play off, to k tomu patří.“ S Pánikovou minulostí čekáte, že hráč jeho kalibru provokace ustojí a nenechá se rozhodit. „Právě, jde o zkušeného hráče. Měl by si dávat pozor,“ dodal Zadina.

Pro zbytek týmu měl pak jen slova chvály: „Těší mě, že jsme se nepoložili ani za stavu 3:3, kdy soupeř srovnal. Utkání jsme pak otočili na naši stranu. Ukázali jsme naši sílu.“ Zadinu těšilo, že viděl celkově jiné Pardubice, daleko agresivnější. „Hráči podali výborný výkon, poučili jsme se z prvního zápasu a soupeře jsme přehrávali. Je těžké se dostat před jejich branku, ale víme, co nás čeká a jsme na to taky připravení,“ pronesl pardubický kouč.