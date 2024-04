ANALÝZA: Pánik je hokejově Dynamu prospěšný, ale... Co zbytečné fauly?

Velký ohlas mezi fanoušky vzbudilo chování slovenského útočníka Richarda Pánika v úvodních duelech finálové série. V prvním utkání v přerušené hře úmyslně atakoval ležícího Patrika Hrehorčáka. Ve středu, a opět v přerušené hře, vysokou holí trefil do obličeje Petra Šenkeříka. Když se ale těchto excesů vyvaruje, je pro Pardubice přínosným hráčem.

Útočné formace

V Třinci odehrál Richard Pánik největší porci minut v lajně s Danielem Voženílkem a Martinem Růžičkou. A klapalo to.

Za 199 minut, které společně odehráli při hře v plném počtu hráčů, vstřelili 11 branek a sedmkrát inkasovali. Ve statistice očekávaných gólů pro a proti zapsali hodnotu 57,02 %. Nadstandardní čísla.

Více než 60 minut odehrál s Petrem Vránou a Danielem Kurovským. Klapalo to (opět). Většinu času své soupeře přehrávali, což potvrzuje hodnota 66,72 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. Dominance se projevila i ve vstřelených a inkasovaných gólech – 6:1.

Po výměně do Dynama se slovenský forvard uchytil vedle Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky. Na papíře jeden z nejlepších útoků v lize. Potvrzovali to společně i na ledě. Při hře 5 proti 5 totiž vstřelili hned 12 gólů, přičemž inkasovali pouze dvakrát. Opět to klapalo.

Formace Klub Minuty xG % Góly Pánik – Voženílek – Růžička Třinec 199 57,02 11:7 Pánik – Vrána – Kurovský Třinec 62 66,72 6:1 Hyka – Sedlák – Pánik Pardubice 111 71,3 12:2 Vysvětlivka: xG% = poměr očekávaných gólů a proti v %

Výše uvedené statistiky jsou ze základní části. Co ale play off?

Formace Dynama spolu odehrála už přes 100 minut a stále dominuje. Své soupeře přehrává ještě více než v základní části. Svědčí o tom hodnota 73,75 % v poměru očekávaných gólů.

Problémem je efektivita. Zatímco v základní části, když bylo spolu toto trio na ledě při hře 5 proti 5, proměnilo Dynamo 17,14 % střel.

V dosavadním play off? Pouze 5,26 %. To je hlavním důvodem, proč formace okolo kapitána Sedláka byla na ledě zatím jen u čtyř vstřelených branek. Inkasovala třikrát.

V závěru je podstatné jedno – kdekoliv Richard Pánik hrál, jeho útok dominoval.

Produktivita

V Třinci nasbíral 24 bodů ve 36 utkáních. V Pardubicích stihl dalších deset bodů v 15 zápasech, takže 0,667 bodu v průměru na zápas v obou angažmá. Žádný rozdíl.

Co se ovšem týče produktivity při hře 5 proti 5, k menším změnám došlo. V dresu Ocelářů skóroval Pánik 1,28 gólu při přepočtu na 60 minut hry. Asistoval na dalších 0,7 gólu.

Po trejdu do Pardubic se to otočilo: 0,94 gólu a 1,25 asistencí. A není to náhoda.

Sedlákovi, respektive Hykovi připravuje daleko více šancí, než tomu bylo v útoku s Voženílkem a Růžičkou. V Třinci přihrával na 9,8 střel. V Pardubicích je to 11,88. Nemalý rozdíl.

Co se ale týče zakončení, zde ke změně nedošlo. V Třinci se dostával k 0,77 individuálním očekávaným gólům. V Pardubicích se v základní části zastavil na hodnotě 0,73.

Vyloučení

Není divu, že chování Pánika v dosavadním finále vyvolalo určité rozpaky. V obou zápasech se nechal zbytečně vyloučit a navíc v důležitých částí zápasu pro Dynamo.

Ve středečním duelu Třinec vyrovnával na 3:3 v přesilovce, kterou Ocelářům daroval právě Richard Pánik. Za zbytečnou, byť nechtěnou, vysokou hůl v přerušené hře do obličeje Petra Šenkeříka.

Je ovšem Pánik skutečně tak nedisciplinovaným hráčem, jak by se mohlo po úvodu finále zdát?

V základní části byl faulován šestnáctkrát za dvě minuty. Stejný počet trestů si pak sám odseděl na trestné lavici.

Vyrovnaný diferenciál zatím zaznamenává i v dosavadním play off. Pětkrát byl faulován, pětkrát byl vyloučen.

V konečném měřítku tedy Pánik nemá na Dynamo negativní vliv. Jenom si ty dva fauly vybral v ne zrovna vhodný moment a především jejich účel byl naprosto nulový pro Pardubice.

Z toho plyne jediné – pokud se slovenský hokejista vyvaruje podobných excesů, které oslabují jeho tým, je pro Dynamo užitečným hráčem.

