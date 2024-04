Šerif má v play off víc práce. Jak se rodí tresty? Ujčík ví, co po sezoně

Až se někdy zdá, že disciplinární komise supluje práci rozhodčích. „Ale musíme si říct, že hra je hrozně rychlá. Ani rozhodčí si všeho nevšimnou a je dobré, že se můžou znovu podívat, když si u zákroku nejsou docela jistí,“ připomněl Ujčík. Vyšší tresty se řeší automaticky, podněty chodí od klubů, které na sebe žalují, ale každý je stojí deset tisíc korun. Nově od této sezony může dát podnět analytická komise.

O verdiktech nerozhoduje Ujčík sám. Jeho poradní panel tvoří šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina a další bývalý hráč Jan Alinč. Poradní hlas má ještě manažer extraligy Tomáš Jankovič. „Na základě naší dohody vyneseme první verdikt. Většinou se shodneme, někdy hlasujeme. Já pak jdu s kůží na trh. Každému se rozhodnutí nezalíbí, ale snažím se je dělat tak, aby byla spravedlivá, mohl jsem je obhájit a stát za nimi,“ řekl ve videorozhovoru pro iSport.

S trestem původně na dva zápasy pro Daniela Voženílka v semifinále se Spartou šel Třinec až k odvolací komisi. Uspěl se žádostí o snížení na polovinu. Stejně dlouhý distanc pro Michala Řepíka se někomu jevil jako mírný. „Hlavní je způsob provedení zákroku. Pokud jsme ho netrestali, zřejmě jsme v něm neshledali žádnou nebezpečnost,“ vysvětloval Ujčík.

V prvním finále kopnul pardubický Richard Pánik do hlavy ležícího Patrika Hrehorčáka. Dostal pokutu. V dalším zápase fauloval hokejkou na hlavu. I tohle se obešlo bez důsledků. „Z našeho pohledu nezvedl nohu z ledu a neudělal žádný pohyb proti hlavě. Nulová intenzita a tedy nulová nebezpečnost. Když jsem druhý den řešil další jeho zákrok, říkal jsem si, že to přece není možné, ale pokud vezmu způsob, jakým to provedl, odehrál puk, nešlo o zjevný úmysl. Hokejka vylétla nahoru. Chceme, aby si to hráči rozdali na ledě, aby se tam rozhodovalo, kdo je lepší, a nikoli, jestli někomu zastaví činnost disciplinárka,“řekl Ujčík.

Počet prověřovaných případů po vytvoření nezávislé analytické komise stoupl. Zejména během play off čelí Ujčík a extraligová disciplinárka silnějším tlakům než obvykle. „Lidé z klubů volají častěji a snaží se nám vnutit svůj způsob vidění těch zákroků. Bylo by někdy asi úsměvné, kdyby to šlo pustit proti sobě, jak vidí zákrok ti postižení a jak ti, co ho udělali. Musím říct, že ten poslední rok mi dal hodně zabrat. Musím si to nějakým způsobem zhodnotit sám i se svou rodinou, jestli mi to třeba už nebere tolik energie, kterou bych radši třeba věnoval rodině a svému týmu,“ uvedl Ujčík, který trénuje prvoligovou Duklu Jihlava. „V hlavě už to rozhodnuté mám. Počkám, až bude po sezoně, a pak se nějak domluvíme,“ dodal.

