Třinec má problém, ztráty v obraně: opora hrát nebude, záskok z útoku?

Obrovská ztráta. Slovenský zadák Martin Marinčin byl nejvytěžovanějším hráčem týmu, lídrem defenzivy. Po Jeřábkově vypadnutí dvojnásob. Víc než výmluvná je statistika ze základní části. Pokud byl na ledě alespoň jeden z dvojice Jakub Jeřábek – Martin Marinčin, měli Oceláři při hře 5/5 skóre +30. Když na ledě nebyl ani jeden, změnilo se skóre na -8.

Lukáše Sedláka disciplinární komise dodatečně netrestala, Marinčin už si nezahraje. Ani na mistrovství světa za Slovensko. „Jakýkoliv jiný tým by bez takových borců šanci ztratil. Ale Třinec je Třinec,“ říká bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek. „Ten se vždycky nějak vyhrabe z potíží, protože ostatní do toho pokaždé dají něco navíc. Vskutku soudržný tým. Velice se mi líbí, jak si za výsledkem a cílem jdou. Poctivě, pokorně, pracovitě. Ztráty to jsou veliké, ale je i uměním dalších hráčů, že vždycky vyroste někdo nový.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Třinec

Za příklad dává šestadvacetiletého Mariana Adámka. „Moc se mi líbí, ohromně se zvedl,“ říká Vůjtek. „Umí podpořit útok, dát finální přihrávku. Podívejte se, jak rozhodl poslední dva zápasy se Spartou. Když se tihle kluci šance chytí a využijí větší prostor, můžou být hvězdy příští rok z nich.“

Oceláři mají aktuálně na soupisce šest beků. Bez juniorů, ti hrají své finále s Kometou. Šrámy a bolístky už v této fazoně počítají všichni. Z partnerského Frýdku-Místku by mohli naskočit například Filip Haman (25 let) nebo Štěpán Havránek (26), kteří se udržují s několika dalšími parťáky v tréninku. Zkušený Jan Výtisk (42), po jehož návratu volali fandové, už je mimo hru.

„Na šest beků se pořád hrát dá,“ říká Vůjtek. „Když nebudou vylučovaní, dá se to zvládnout. Podle mého do toho trenéři sahat nebudou, možná vezmou jednoho kluka z farmy jako rezervu a sedmého na lavičku. Ale skočit z tréninku přímo do finále, to by bylo řešení čistě z nouze.“

Ve hře by mohla být ještě jedna varianta. Osvědčená: slovenský útočník Vladimír Dravecký. Ten už si v obraně několikrát zahrál. A výborně! Během zlatého play off 2019 byl klíčovou defenzivní oporou, nahradil tehdy Martina Gernáta. Tedy podobný typ hráče, jakým je Marinčin.

„Dravec by to rozhodně zvládl,“ souhlasí Jan Výtisk. „Je v zápřahu, v tempu a navíc je to jeden z mála útočníků, co umí jezdit pozadu. Určitě by v obraně hrát mohl.“ Že by nešlo jen o nouzové řešení, dosvědčují i vzpomínky útočníka Vladimíra Svačiny. „Vlado tehdy naskočil do obrany a hned to tam začal rozdávat. Hotový Paul Coffey, neskutečné!“ vzpomínal Svačina.

Podobně mluvil i brankář Šimon Hrubec. „Absolutně nejužitečnější hráč,“ měl jasno gólman, který se aktuálně bije o titul ve švýcarské lize. „Hrát na dvou postech, to je něco. Jsem rád, že mu trenéři tehdy nedali zkusit moji výstroj. Protože s tím, jak mu to na beku šlo, bych už byl bez práce.“

I bez klíčových opor jsou Oceláři připravení vzdorovat. „Jsou to obrovské ztráty, ale prostě stává se, hráči odpadávají. Máme dost široký kádr, abychom to doplnili,“ dodal David Cienciala.

Martin Marinčin v play off

zápasy: 16

body: 0+4

průměrný čas na ledě: 23:47

v přesilovce: 1:55

v oslabení: 2:20

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE