Fanoušci Třince volají po Výtiskových kladivech: Zahřeje to, ale jsou tam jiní

Vyply na led! volají třinečtí fanoušci. Důraz, zkušenosti a v případě potřeby i nelítostná kladiva obránce Jana Výtiska (42) z partnerského Frýdku-Místku by se Ocelářům po zraněních Jakuba Jeřábka a Martina Marinčina hodila. Reálné to však není. „Zahřeje, když si lidi vzpomenou zrovna na mě, ale určitě hrát nebudu. Vůbec, jsou tam jiní kluci, kteří se připravují. Se mnou už ani nepočítali. A narovinu, já taky ne.“

Zkušený bek odehrál v extralize 1 057 zápasů, Liberec dovedl jako kapitán v roce 2016 k titulu, za Třinec v minulosti odehrál pět sezon. V aktuální sezoně vedl prvoligový Frýdek-Místek, odehrál všech 52 zápasů (2+3) a třeba v lednu vysklil se zlínským útočníkem Jesse Paukkuou ostrým hitem plexi. V záložní tréninkové partě Ocelářů ale není. „Jsou tam jiní kluci, co už chodili s áčkem trénovat a mohli by nastoupit. Se mnou nepočítali, já už vytáhnul motorku...“

Nebyl jste uražený, že v záložním týmu nejste?

„Vůbec. (usměje se) Přece se ve 42 letech nebudu urážet, člověk musí být taky trochu soudný. Už mám volno, za chvíli se začnu připravovat na novou sezonu, pokračuji ve Frýdku. Teď se vrátí dcera z Ameriky, hrála tam na škole volejbal a musím říct, že si vedla dobře. Všichni se těšíme, že budeme zase pohromadě. Vyrazíme na chalupu, pohoda.“

Hokej sledujete?

„Ne, ani se nedívám. Jak skončím, vypínám a hokej jde bokem. Když jsem v procesu, tak to sleduji, abych si mohl udělat nějaký obrázek, ale teď už ne. Navíc po sezoně, jakou jsme měli. Chci mít klid. Samozřejmě vím, jak to Oceláři zase urvali, klobouk dolů. Poprvé v historii otočili z 0:3, navíc proti Spartě, síla tam pořád je. Čtyřikrát vyhráli a znovu jsou ve finále. Opravdu klobouk dolů.“

Po Jeřábkovi přišli o Marinčina. Problémy má i kanonýr Růžička, dá se to bez takových opor ustát?

„Jsou to velké ztráty, tahouni celého mančaftu. Ale jsou tam jiní a musí je nahradit. Aspoň se mohou ukázat další, dostanou více prostoru a může je to vystřelit. Síla je tam pořád velká.“

Podle fanoušků by se vaše kladiva hodila. Potěšil vás jejich zájem?

„Určitě. I v mém věku, když si vzpomenou zrovna na mě... To jsem nečekal, samozřejmě to zahřeje. Jsem rád, že na mě fandové nezapomněli, až mě to zaskočilo.“

Kdo by podle vás mohl z partnerského Frýdku-Místku naskočit do hry?

„Filip Haman nebo Štěpán Havránek. Tihle dva by podle mého klidně mohli. Pořád se připravují, tak by nachystaní být měli. Patrik Urbanec měl něco s rukou, nehrál ani poslední zápas a Kuba Teper už je zpátky ve Vsetíně.“

Bylo by vůbec reálné z tréninků naskočit do finále?

„Dalo by se, proč ne, ale bylo by to náročné. Extraligový hokej je úplně jinde, to vidíme v baráži. Vsetín vyhrál první ligu a Kladno mu vůbec nedává šanci. Extraliga je jinde, je to velký skok.“

V minulosti naskakoval v třinecké obraně útočník Vladimír Dravecký, mohlo by to být řešení?

„To je možné, Dravec je hráč, co by to zvládnul. Je v zápřahu, v tempu a navíc je to jeden z mála útočníků, co umí jezdit pozadu. Určitě by to zvládl.“