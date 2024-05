Varaďa by nedopustil chyby, co stály Dynamo titul. Kabina má velkou moc

Tohle je titulový díl v pravém smyslu slova. V dalším pokračování Zimáku jsme do hloubky probrali, co dělá z třinecké organizace takřka bezchybnou mašinu. Kromě toho ale experti Michal Mikeska společně s Petrem Čáslavou a Zbyňkem Irglem konkrétně pojmenovali faktory, které stály Pardubice Masarykův pohár.

Podle všech tří hostů Zimáku Pardubice ve finále dojely na trenérský štáb. „Na Marku Zadinovi bylo vidět, jak na něm všechno stojí. Byl urvaný, dělal práci za tři lidi,” soudí Mikeska. „Byl vyždímanej jak citron, to bylo vidět i v rozhovoru po čtvrtém zápase. Bylo toho na něj moc,” přidal Čáslava. „Sejček (Petr Sýkora) je skaut klubu, s trénováním nemá nic společného. Víťa Černohous by mohl před sebou mít krásnou kariéru, ale na mě to působilo, že místy nasával atmosféru. A to v takové fázi nejde,” soudí Mikeska.

Dohnalo tedy Pardubice, že v polovině sezony učinily bouřlivý rozchod s Václavem Varaďou? „Myslím si, že kdyby tam zůstal, Pardubice by vyhrály titul,” má jasno Irgl. „V určitých chvílích by hrály jiným stylem. Podobně jako Třinec, což by pro něj bylo horší. Ale rozdíl mezi oběma týmy byl na trenérském postu,” doplňuje.

„Podívejte se, jak Růžička tepe hráče na střídačce Třince. A Varaďa by si hlídal hráče na lavičce Pardubic a každou drobnost by opravoval. Určité věci by byly opravené v sezoně milionkrát a Dynamo by se třeba vyhlo pěti zbytečným gólům,” analyzuje Mikeska. „Potřebujete špičkového trenéra, kterému důvěřujete. Působí to na mě tak, že tam máte trenéra, se kterým si děláte, co chcete,” nebere si servítky Irgl.

Jak Pardubice proměnit ve vítěznou mašinu? To bylo téma premiové části Zimáku dostupné na zimakpodcast.cz a iSport premium.

0:00 Petr Čáslava jako minoritní vlastník Pardubic i o cestě za trenérskou licencí

Petr Čáslava jako minoritní vlastník Pardubic i o cestě za trenérskou licencí 8:20 Co tvoří vítěznou cestu Třince. Moder dává důvěru lidem, musel do toho vyrůst. Nikdo ze sponzorů do toho nekecá, hierarchie funguje

Co tvoří vítěznou cestu Třince. Moder dává důvěru lidem, musel do toho vyrůst. Nikdo ze sponzorů do toho nekecá, hierarchie funguje 25:11 Peterek jako top GM je taky faktor úspěchu. Co role kouče Motáka? Série se zlomila v šestém zápase, Pardubice neměly nastavenou hlavu

Peterek jako top GM je taky faktor úspěchu. Co role kouče Motáka? Série se zlomila v šestém zápase, Pardubice neměly nastavenou hlavu 36:33 Jak se mají Pardubice naučit vyhrávat tituly? Růžička je hlídací pes. Sedlákovi nepomohli spoluhráči ani trenéři, Dynamu chyběl špičkový štáb

Jak se mají Pardubice naučit vyhrávat tituly? Růžička je hlídací pes. Sedlákovi nepomohli spoluhráči ani trenéři, Dynamu chyběl špičkový štáb 54:53 Vyhrály by Pardubice titul s Varaďou?

Vyhrály by Pardubice titul s Varaďou? 69:58 Měly Pardubice předvést s odskočeným rozpočtem lepší výkony? Dá se play-off vyhrát s jiným hokejem než co předvedl Třinec? Co změny v kádru a v trenérském štábu?

Měly Pardubice předvést s odskočeným rozpočtem lepší výkony? Dá se play-off vyhrát s jiným hokejem než co předvedl Třinec? Co změny v kádru a v trenérském štábu? 84:00 Čáslava a Mikeska: zpátky do dnů