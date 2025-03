Předkolo play off Tipsport extraligy je minulostí. Vrchol sezony v podobě bojů o Masarykův pohár pokračuje ve čtvrtfinále. To přinese zajímavé dvojice, vítěz základní části Sparta se utká s Třincem, dojde tak na velkou reprízu loňského semifinále. Pardubice čekají bitvy s Českými Budějovicemi, další dvojice jsou Mountfield HK vs. Mladá Boleslav a Kometa Brno vs. Karlovy Vary. V článku iSport.cz se podívejte na jednotlivé dvojice pro čtvrtfinále i kompletní program vyřazovací části i baráže. Nový mistr může být známý nejdříve 22. dubna.