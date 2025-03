Čtete: Kometa je po letech ve hře o medaili. Proč? Tým má navrch nad velkými egy

V žádném případě není na místě tvrdit, že vyhrát sérii nad Karlovými Vary je něco, co by Flek a spol. zvládli i s hokejkami bez lopaty. „Pro mě jsou skokanem roku. Vynikající tým,“ ocenil trenér Kamil Pokorný soka ze západu Čech. Jeho soubor se těžce nadřel v každém ze šesti duelů, ve všech případech mohl být výsledek i opačný. Přesto, progresu klubu z lázeňského města navzdory, bylo povinností (vždy) ambiciózní Komety postoupit. Má lepší, vyrovnanější kádr, s větším počtem rozdílových borců. Což se nakonec také potvrdilo. Když to střelecky nelepilo lídrovi Jakubu Flekovi, vzali to za něj jiní. „Bylo to pro mě psychicky náročné. Jsem rád, že je to za mnou,“ přiznal bývalý hráč Západočechů, jenž ve čtvrtfinále nezískal ani bod. Vyhořel na brankáři Dominiku Frodlovi. „Jen laik může říct, že měla Kometa lehkého soupeře,“ připojil Pokorný. „Na náš tým jsem hrdý,“ shrnul kapitán Flek.