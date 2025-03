Drama ve Varech: výhru zařídili Ondřejové. Frodl přispěl asistencí

Sedm minut prodloužení nepřineslo vítěze, do svých rukou to musel vzít brankář Dominik Frodl. Nastřelený puk z hole Jana Košťálka zkrotil na zem, rozehrál vzduchem za polovinu hřiště a vytvořil přečíslení Karlových Varů, které proměnil Ondřej Beránek. „Tohle netrénujeme. Situaci prostě přečetl,“ chválil svého gólmana trenér Pavel Patera. Energie zvítězila nad Vítkovicemi po tuhé bitvě 4:3 v prodloužení. Rozhodli Ondřejové Beránek a Procházka. Oba dali po dvou gólech.

Prodloužení mohl rozseknout už v 63. minutě Ondřej Beránek pohotově vyjel zpoza branky a snažil se zasunout puk k volné tyči. Gólman Dominik Hrachovina však tygřím skokem rozhodl o pokračování prvního zápasu předkola. Stejný souboj s rozdílným výsledkem přišel až o čtyři minuty později. Nejlepší střelec základní části se trefil z levého kruhu po skvělé práci svého brankáře.

„Rozhodl gól v prodloužení, v němž jsme si paradoxně vytvořili docela dost příležitostí,“ mrzelo hostujícího trenéra Václava Varaďu. Jenže všechny možnosti hostů pochytal Frodl a nakonec se blýskl perfektní rozehrávkou.

„V závěru nás Frodo podržel,“ ocenil Patera. „Velká pomoc. Přehrál tři hráče a už se šlo tři na dva. Jsme rádi, že umí takhle s hokejkou,“ dodal na konto karlovarského brankáře Ondřej Procházka.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

V utkání měl se svým jmenovcem z týmu klíčovou roli. Energie přestřílela svého soka v první třetině 20:5. Přesto po 20 minutách ztrácela. V přesilovce se trefil Jindřich Abdul.

Procházka pak vsadil na stejnou kartu jako první úspěšný střelec. Dvakrát dostal v početní výhodě nabito na pravém kruhu, dvakrát potrestal vyloučení hostů. „Spíš to vyplynulo ze situace. Sedlo mi to, druhá extrémně, že jsem to trefil takhle,“ usmíval se domácí hrdina.

Ránu z první piloval už na rozbruslení, při druhém zásahu plně zužitkoval, co zkoušel. „Máme rituálek před zápasem, že si zastřílím, abych si osahal hokejku a věděl, kde stojí brána. Vyšlo to perfektně,“ komentoval s tím, že si na ránu věřil.

Vítkovice na otočení stavu odpověděly po polovině utkání, recept našly i na první zásah Beránka. Přestože byl celý zápas pod bedlivým dozorem hostujících beků, pohotově doklepl volný puk za Hrachovinova záda. „Je skvělé mít ho v týmu. Vždycky si najde puk, který může dorazit, a dá gól,“ vysekl Procházka poklonu mistrovi světa z Prahy.

Nestačilo ovšem ani druhé vedení šedočerných. Vítkovice využily nedůrazu domácích při vyvážení puku, zápas poslal do prodloužení úplně volný Marcel Barinka. „Dotahovali jsme o jeden gól, řekli jsme si, že do toho dáme všechno, protože potřebujeme vyrovnat. Oni hráli víc do defenzivy, takže jsme toho chtěli využít,“ popisoval.

Vyrovnanou první bitvu pro sebe přesto uzmuli domácí. Před dnešní odvetou získali psychickou výhodu, ale mají před sebou ještě hodně práce. „Série bude pravděpodobně dlouhá. Máme teprve první bod,“ uvědomoval si Patera.