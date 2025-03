Třinec slavil výhru, a pak… Výzva! Povstání Litvínova, strach o oporu

Ztratili obránce Jakuba Jeřábka, a taky jim uniklo první vítězství v sérii. Obhájci titulu z Třince vstoupili do vyřazovacích bojů na litvínovském ledě pádem 1:2 v prodloužení. Podmanili si sice úvod zápasu předkola, ale méně výraznou Vervu podržel Matúš Sukeľ. V prodloužení rozhodl po odvolaném gólu Ocelářů Maxim Čajkovič. „I o tom je play off. Byly to nervy. Střídačka i fanoušci reagovali, že si máme vzít výzvu,“ pověděl o zlomovém momentu poslední střelec.