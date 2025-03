Adresný Pešán: Máme ustrašené a slabé přesilovky, naši lídři musí zabrat

První porážka nic neznamená, svým způsobem vám může být i užitečná, za jistých okolností vás probere. Jenom nesmí přijít druhý den další. Liberečtí hokejisté vědí, že v sobotu na jihu Čech musí vyhrát, aby domů vezli plichtu 1:1 na zápasy a nikoli deficit 0:2 v předkole play off. To už by smrdělo hokejovým krchovem. Po páteční vstupní prohře 2:4 jsou v sobotu od 16 hodin na tahu Bílí Tygři.