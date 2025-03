Litvínov vs. Třinec: neřízená bitva. Daňův atak, neuznaný gól i přestřelka

Výměna trenérů

Nevídá se to v extraligovém prostředí často. Trenéři k sobě chovají velký vzájemný respekt, litvínovského Karla Mlejnka a třineckého Zdeňka Motáka nevyjímaje. Když ale prvně jmenovaný pronesl, že „je zvědavý, jak komise posoudí situaci po prvním gólu, protože na MS juniorů za obdobný zákrok padl trest na dva zápasy“, něco se ve starším z obou stratégů hnulo a muselo to ven. „Promiň, ale to tlačíš!“ opáčil Moták. Koučové tak třaskavou vřavu (2:4) doťukli ještě na tiskové konferenci. I ta je přece součástí mentálních her, jediným místem, kde se trenéři setkávají tváří v tvář, než se zase každý sám za sebe pustí do práce.