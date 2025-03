ZIMÁK ŽIVĚ: Daňo je recidivista, palba trestů nepomáhá. Beránek zarazil

Extraligové předkolo je plné emocí, vášně vyvolává především série mezi Litvínovem a Třincem, kde se to hemží bohužel i nechutnými zákroky. V pondělním ZIMÁKU ŽIVĚ jsme je probrali. V podstatě už není žádné překvapení, že se do řečí znovu dostává Marko Daňo, jenž zákrokem zezadu podkopl litvínovského beka Czuczmana, navíc pak simuloval obyčejný zákrok soupeře. Trest od disciplinárky dostal i Maxim Čajkovič za neméně podlé seknutí holí zezadu do rozkroku Tomáše Kundrátka.