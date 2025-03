Se Sedlákem je to najednou jiné. Nejhorší máme za sebou, říká ikona Pardubic

Na extraligový titul z roku 2005 vzpomínají v Pardubicích a širokém okolí doteď. Šlo výjimečný rok výluky v NHL, kdy se do elitní české soutěže nahrnuly zástupy skvělých českých hokejistů. Hrál se bezvadný hokej, lidi si užívali mimořádný ročník, celá sezona 2004/05 pak vyvrcholila ziskem zlata na šampionátu ve Vídni. Trenérem pardubických mistrů byl tehdy Vladimír Martinec (75), jenž v klubových sférách zůstává dodnes. Jak vidí šance Dynama v blížícím se čtvrtfinále play off?

Je to přes dvacet let, kdy bývalý legendární útočník převzal pardubické áčko po rezignujícím Františku Výborném. Východočeši se trápili, hvězdy z NHL jako Milan Hejduk či Aleš Hemský se nemohly herně sejít s lídry týmu. Ale postupně si vše začalo sedat, Vladimír Martinec na vše dohlížel s kolegou Jiřím Šejbou a v dubnu vypukly oslavy po vyhraném finále se Zlínem.

Od té doby na východě Čech slavili ještě dvakrát (2010 a 2012), pak už nic. Loni Dynamo padlo v posledním možném vystoupení doma s Třincem, specifická situace vládne letos. Klub má už třetího hlavního kouče, ten nejrenomovanější Miloslav Hořava má paradoxně nejhorší čísla. Ale dlouhodobě blbou náladu převrátil konec základní fáze, kdy červenobílí skolili jednoznačně Karlovy Vary 4:0, výkon snesl velmi přísná měřítka.

Právě na podstavci téhle jedné partie v Dynamu budují sebedůvěru do čtvrtfinále play off. „S Karlovými Vary hráči ukázali silnější tvář, kterou jsme od nich očekávali už týden nebo dva týdny předtím. Vrátil se Sedlo a najednou jsme dali góly z přesilovek, asi po třiceti nevyužitých, a všechno pěkné branky. Mančaft je najednou jiný. Věřme, že to nejhorší je za námi a bude to jenom lepší,“ doufá Martinec a kvituje comeback Lukáše Sedláka z marodky.

Zatímco celá extraliga nechápala, že nadupané Dynamo má dlouhodobě nejhorší přesilovku v soutěži, Martinec nad tím mávne rukou. „Hokej jsem hrál hodně dlouho, i nám to v řadě zápasů taky nešlo a lidi nám nadávali. Historie se jenom opakuje,“ nedělá z toho vědu.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Před vyřazovací fází je Martinec optimistou. Čtvrtfinále začne Dynamu v úterý. „Věřím, že to bude dobré. Poslední zápasy už hráči jezdili. Že nedávali branky, to se stává, ale je důležité, že se začali srážet, bruslit, díky čemuž získávali herní převahu. V posledním kole karlovarské hráče k ničemu nepustili,“ pochvaluje si ikona klubu a vůbec celého českého hokeje.

Spojení útok na titul z něj však nevypáčíte, zůstává obezřetný. „To je daleko. Hlavně se dostat do semifinále, přejít přes čtvrtfinále. To bude základ,“ nechce sázet na stůl silná vyjádření, neboť: „Podle mě budou všechny mančafty vyrovnané. Ale osobně bych chtěl dál než do semifinále a chodit na hokeje ještě koncem dubna,“ mrkne na vás.

K čemuž ovšem nedojde tím, že v kabině áčka zmáčknou tlačítko a vše negativní z dlouhodobé části se promění v pozitivní. „Určitě ne, musí se k tomu dospět. Ale právě teď k tomu zlepšení hráči dospěli poctivou prací,“ posílá do kabiny pochvalu.

Vladimír Martinec je navíc jako klubová legenda zapojena do projektu neziskové organizace Čeští mistři, která si dává za cíl podporovat mladé sportovce. Fanouškům už jsou k dispozici trička z nové edice, věnované legendárnímu hokejistovi. Výtěžek z prodeje poputuje žákovským hokejovým týmům v Pardubickém kraji.

„Podpora žákovských týmů je pro mě naprosto klíčová. Mladí hokejisté potřebují motivaci a kvalitní zázemí, aby mohli růst a rozvíjet svůj talent. Jsem rád, že tato kolekce přispěje právě na jejich podporu. Přeju si, aby se i příště opakovalo to, co se dělo nedávno na Olympiádě dětí a mládeže, kdy mladí reprezentanti našeho kraje poprvé hráli i poslední hrací den. Takhle daleko jsme ještě nikdy nebyli,“ je rád Martinec.