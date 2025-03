Sváteční střelec Marcel o Beránkově trestu: Už se vrátí, jo? Zajímavé

Na extraligový gól se načekal jedenáct sezon. Když to tam v předposledním kole základní části na Kladně šoupnul, házel jeden úsměv za druhým. Jen o pár dnů později se radostná věc opakovala. Při třetím pokračování předkola s Karlovými Vary přidal Patrik Marcel třetí branku v extralize. Přestože trefa vyhlášeného ranaře rozdílová nebyla, opět pomohla k vítězství. „Ubojovali jsme to, takže jsme rádi,“ těšila důrazného obránce výhra 4:3 po nájezdech.

Střílení branek v popisu práce nemá. Jakmile na to však přijde, od modré čáry to umí Patrik Marcel pořádně rozparádit. Potvrdil to v 56. minutě duelu s Energií, za jeho pumelicí se Dominik Frodl jen ohlédl.

V tu chvíli byl vítkovický tým jen krůček od cenné výhry, jenže v úplném závěru mu ji brankou na 3:3 sebral Dávid Gríger. Přídavek s řadou vypjatých momentů, samostatných úniků či neuznaného gólu po kopnutí bruslí rozseknutí nepřinesl. Nervák tak vyvrcholil až v sedmé sérii nájezdů. Poslední slovo si vzal Roberts Bukarts.

„Těší to. Další den by nás tělo bolelo víc, kdybychom prohráli. Určitě to pomůže,“ pokyvoval Marcel. Nájezdové střelce dlouho přiváděli k šílenství brankáři, Dominikové Hrachovina s Frodlem zastavili hned třináct pokusů. Punc klíčového měl až ten úplně poslední.

„U Dominika jsme si byli jistí. Útočníky máme šikovné, takže bylo jen otázkou času, kdy to proměníme,“ hlásil Marcel. Byť se on sám v posledním období pořádně rozstřílel, k nájezdu se kouči Václavu Varaďovi nehlásil. „Jsem soudnej, takže jsem to nechal na šikovnějších klucích,“ usmíval se řízný bek.

Znát byl už v Karlových Varech. V závěru prvního duelu přitvrdil ostrým hitem, ve druhém klání pak vyprovokoval elitního kanonýra Ondřeje Beránka ke zbytečnému bodnutí špičkou hole. Karlovarský útočník si od Viktora Ujčíka vysloužil jednozápasovou stopku, úterní utkání jej ale nemine.

„Už se vrátí, jo? Zajímavé, tak uvidíme,“ rýpl si Marcel. Na otázku, zda očekával větší flastr, odpověděl stroze: „Je to na disciplinárce.“

Mistr světa z Prahy scházel trenéru Pavlu Paterovi teprve podruhé v sezoně. Energie padla bez Beránka také ve 20. kole proti Liberci. „Nemá smysl se za tím ohlížet. Prostě nebyl a další zápas už bude, takže doufáme, že budeme silnější a povede se nám dostat sérii do Varů,“ burcoval Patera.

Po třech duelech patří trumfy Vítkovicím, které vedou 2:1 na zápasy. Už jen jediný krok je dělí od čtvrtfinále proti Spartě.