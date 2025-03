Třinecký lídr Růžička: Rekord? Snažím se, abychom to neřešili

V prosinci mu bude čtyřicet. Na první pohled Martin Růžička nestárne. Přesto on sám cítí, že tohle play off je jedno z posledních v jeho košaté a úspěšné kariéře. O to víc si cení každé vyhrané série, postupu o kolo dál. Stejně tak letos, když se mistr z Třince překulil v předkole přes odbojný Litvínov. „Jsme rádi, že se daří, ale pohoda být nemůže,“ zdůrazňuje elitní útočník Ocelářů před čtvrtfinále.

Vyhráli jste sedmnáctou sérii v play off v řadě, čímž jste vyrovnali historický extraligový rekord Vsetína. Znamená to pro vás něco?

„Super. (úsměv) Upřímně, já jsem to nevěděl. Možná jsem to někde zaslechl od kluků, ale snažím se, abychom to neřešili. Myslíme na to, co je před námi. Samozřejmě je to pěkné a vážíme si toho. Ukazuje to na práci, kterou tady děláme. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Naši fanoušci jsou nároční, chtějí všechno perfektní.“

Jak těžký byl poslední krok v předkole?

„Tým, který je na hraně vyřazení, vždycky bojuje. Bylo to těžké. Člověk k tomu musí přistoupit pokorně a dělat věci, na které jsme zvyklí. Určitě máme co zlepšit, ale nebylo to špatné. Nakonec jsme to zvládli, i když nás jejich gól trošku utlumil.“

V Litvínově jste končili základní část a pak jste se tam hned vrhli do předkola. Pikantní, co?

„Jo, dali jsme si s nimi pět zápasů. (úsměv) Litvínov byl hodně dlouho na špičce tabulky, ale pak se mu zranili klíčoví hráči. I tak to byl velmi silný a nepříjemný soupeř. Bylo strašně důležité, že jsme po prvním prohraném utkání zvládli to druhé. Doma už jsme si to pohlídali, i když jsme v prvním zápase začali za stavu 3:0 trošku zbláznit. Byli jsme za to potrestaní. Zbytečné věci jsme dělali i další den. Bylo potřeba kluky maličko uklidnit.“