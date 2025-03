Vítkovice proti Varům nalomil neuznaný gól. Jaké vysvětlení dostal Varaďa?

V dramatickém třetím utkání předkola s Energií se vítkovičtí hokejisté přiblížili k postupu, jenže první mečbol zahodili. Po porážce 1:3 se případná účast v extraligovém čtvrtfinále odkládá. Rozhodne poslední možná partie, která je na programu v lázeňském městě ve čtvrtek. „Neodehráli jsme to dobře. Soupeř byl lepší. Proto je to 2:2 a jedeme do Karlových Varů na zápas číslo pět,“ smutnil vítkovický trenér Václav Varaďa.

Ani čtvrté pokračování se neobešlo bez kontroverzního momentu. Ten přišel už po 187 sekundách, kdy vítkovický Jan Hladonik tečoval do sítě nahození od modré. Arbitři Daniel Pražák s Lukášem Květoněm okamžitě rozpažili, domácího forvarda totiž zahlédli v brankovišti. Byť se v něm Hladonik skutečně pohyboval, v době rány a doteku s pukem už vybruslil mimo vymezené území.

Opakované záběry mnoho nenapověděly. Co by se v tu chvíli jevilo jako nejspravedlivější řešení? Možná si hodit mincí. Nicméně s trenérskou výzvou kouč Vítkovic Václav Varaďa neuspěl. „Já jsem tam neviděl žádný kontakt Hladonika s brankářem. Viděl jsem mírné zatlačení obránce zadkem a nemožnost se dostat ven z brankoviště. Pokud jsme tam neviděli kontakt, byl to pro nás signál si challenge vzít,“ komentoval Varaďa.

Jak mu poté rozhodčí celou situaci vysvětlili? „Ne všechno se dá říct. Bylo to něco v tom smyslu, že hráč byl nabádán, aby odjel z brankoviště. Já si ale myslím, že měl přijít hvizd, který měl hru odkázat do středního pásma, jenže to nepřišlo. Takové vysvětlení jsem dostal.“

Asi jsem v brankovišti byl, hlásil Hladonik

Konečný verdikt hořce kousal i střelec Hladonik. „Výklad pravidel úplně neznám, takže asi jsem v brankovišti byl. Slyšel jsem rozhodčího, že avizuje, že tam stojím, tak jsem chtěl udělat krok ven, ale asi to nebylo dostatečné. Rozhodčí to viděli na videu, neuznali to, tím to pro nás končí,“ hlásil vítkovický útočník.

Ridera musela vzápětí do čtyř. Úvodní přesilovku hosté využili díky výstavní dělovce Dávida Grígera. Pátý celek po základní části rázem setřepal tlak i nervozitu a neustále šlapal dál. „Bylo důležité, že jsme dali první gól, protože v zápasech předtím se nám to moc nedařilo. Vždy jsme inkasovali jako první, takže super vstup. Takhle jsme chtěli začít a tím trochu otupit tlak domácích,“ odkrýval Gríger.

Odpověď si Vítkovice nechaly na prostřední třetinu, v níž srovnal Roberts Bukarts. Když se zdálo, že další úder visí ve vzduchu, necelých osm tisíc diváků totálně otupil Ondřej Procházka. Následně zvyšoval Gríger a prakticky bylo hotovo. „Když to šlo od tyčky do brány, lépe to trefit asi nešlo,“ pousmál se slovenský forvard.

Závěrečnou část Energie přečkala i díky několika semaforům z dílny Dominika Frodla. „Podržel nás, super výkon, fakt klobouk dolů,“ chválil dvougólový Gríger.