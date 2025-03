Rozbitý Litvínov v play off nezastavil svůj pád: konec s hrstkou statečných

Po novém roce jako kdyby zhasli. Litvínov v jednu dobu vypadal jako tajný favorit na titul. Jenže z první pozice sklouzl do předkola. V něm nestačil na šampiony z Třince. „Všichni jsme zklamaní. Nečekali jsme, že to může skončit tak brzy. Závěr nám výsledkově nevyšel, postupně jsme padali dolů. Neudělali jsme čtyřku, což byl náš cíl. Bohužel jsme to nezvládli,“ řekl po vyřazení kapitán Matúš Sukeĺ.

Jen šest vítězství za 21 utkání od začátku ledna. Litvínov zažil málo vídaný sešup. Ještě, že si nastřádal dost bodů dřív. Potkat ho taková bída v jiné fázi sezony, mohl taky volat o pomoc v baráži. Takhle stále sahal po elitní čtyřce. Stejně jako před rokem na ni nedohmátl. Loni však Krušnohorci zvládli vyhecované předkolo proti Plzni a postoupili až do semifinále. Tentokrát v play off nezastavili svůj pozvolný pád.

„Nemyslím si, že bychom minulý rok měli závěr špatný. Přišlo slabší období, ale pak jsme bojovali o čtyřku, která nám utekla. Stejně jako tentokrát. Vím, že loni jsme šli do předkola a měli o hodně větší sebevědomí, protože ke konci jsme hráli zase dobře. Jen to nevyšlo,“ přemítal útočník David Kaše.

Letošní Verva byla zdravotně rozbitá a bojovala s hrstkou statečných. Opory z prvních dvou útoků nikdo další nezastoupil. Klíčoví hráči zvládali velké porce minut a důležitých situací. V předchozí sezoně horní šestici útočníků odlehčili britský střelec Liam Kirk a Jindřich Abdul z třetí lajny. Tentokrát se nikdo další nenašel. Nebo nedostal moc příležitost ukázat, že je toho hoden.

Nejzranitelnější a nejkřehčí byl Litvínov tudíž na svých nejsilnějších pozicích. Lídři z prvních dvou pětek mohli být přetížení. Zvlášť ve stavu, v jakém tým dohrával dlouhodobou soutěž. Na přelomu roku chyběl David Kaše. Ke konci základní části a v play off nehrál jeho bratr Ondřej. Na Švédských hrách se zranil Petr Koblasa, v obraně scházel třeba Jared McIsaac.

„Už ke konci základní části nám vypadl Koblih a pár dalších kluků, což bylo určitě znát. Ale s tím se potýká každý tým. Na to se nemůžeme vymlouvat,“ uvedl Sukeĺ. Nicméně zrovna Ondřej Kaše je hráč, který se nahradit nedá. A bez něj byl Litvínov v kaši.

„Chyběl hodně. Nejen mně, ale celému týmu. Dá se říct, že je to náš nejlepší hráč,“ připustil mladší ze sourozenců David. Podle trenéra Karla Mlejnka mohl být tahoun OK 73 připravený najet od semifinále. Jenže to se ukázalo jako příliš vzdálené. Litvínov nedal ani předkolo.

Ještě v prosinci dokázala Verva vyhrávat zápasy s nulou nebo jedním inkasovaným gólem. Ale hlavně, tým přestal góly dávat. Od poloviny února, přesně třináct utkání neskóroval v zápase ze hry víc než dvakrát. Ve stejném časovém úseku vyhrál jen tři utkání, z toho dva v nastaveném čase.

Střelecká mizérie prosákla i do play off. První duel předkola Litvínov ještě otočil a porazil Třinec 2:1 v prodloužení. Ve druhém dvakrát vedl, ale prohrál. „Celou dobu nás trápila koncovka. Třinec byl lepší. Šli si za tím asi víc. Jejich zkušenost byla znát. Škoda hlavně druhého zápasu doma, kde si myslím, že jsme je měli na lopatě. Tam nás to trochu zlomilo,“ vracel se David Kaše.

V odvetách na ledě Ocelářů už Litvínov jen dotahoval. Z 0:3 a 0:2 se dostal na dostřel. Jenže neuspěl. „Góly nám chyběly. Za stavu 1:2 jsme měli pár šancí na vyrovnání, ale je to pořád stejné. Trápíme se v koncovce,“ litoval Sukeĺ. „V sérii s Třincem jsme dělali zbytečné chyby a zbytečné fauly, které dokázali v přesilovkách potrestat,“ dodal.

Mužstvo Litvínova nebylo v pohodě. Postoupil vyzrálejší, herně disciplinovaný a těžkými bitvami mnohem víc ostřílený Třinec. „Samozřejmě víme, že v tomhle, dá se říct, jsou nejzkušenější z extraligy. Začátek sezony jsme měli parádní, což jsme chtěli. Po Novém roce se nám přestalo dařit. Začali jsme mít zraněné, což pro nás byly dost výrazné ztráty. Pořád jsme to nějak pytlíkovali a vždycky se to nějak doplňovalo. Bohužel jsme šli předkola a nebyli ve velké formě. Sezona končí docela brzy. Musíme se z toho ponaučit. Byly tam dost výrazné chyby, které by se stávat neměly,“ dodal David Kaše.