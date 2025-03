Moták: Byla to reklama na hokej. Brácha hrozně chyběl, mrzelo Kašeho

Na tři góly velký tým vyhrává. Třinec v předchozích sezonách velký byl a v té letošní chce být zase. V play off si může udělat první čárku za postup, do čtvrtfinále se probil přes Litvínov po výhře 4:1 ve čtvrté partii a 3:1 celkově na zápasy. Vyprodaná Werk Arena tleskala do rytmu, fanoušci točili červenými šálami nad hlavami a těší se na dalšího vyzývatele šampionů. Uspěli v 17. sérii play off v řadě a vyrovnali tak vsetínský rekord z přelomu tisíciletí „Získali jsme skalp velmi silného týmu. Byla to i reklama na hokej,“ shrnul sérii trenér Ocelářů Zdeněk Moták.