Hrehorčákův pašerák. Přišlo to v pravou chvíli, ulevil si forvard Ocelářů

V týmu není primárně od gólů. V základní části dal Patrik Hrehorčák (25) v padesáti startech čtyři. Ve čtvrtém duelu předkola s Litvínovem se trefil po devatenácti zápasech. V pravý čas. Když zvýšil na 3:1, bylo zřejmé, že zkušený mistr z Třince už náskok nad soupeřem a tím pádem i postup nepustí. „Tento rok musel přijít play off mód dříve,“ poznamenal slovenský útočník po průniku do čtvrtfinále. „Nejsme nijak namyšlení, ale chceme vyhrát každý zápas. Nikomu to nedáme zadarmo.“

Váš gól rozhodl, že?

„Měli jsme spoustu šancí. A pak tam padne sražená, šťastná střela…Takový pašerák. Ale to je hokej. Jsem rád, že jsem dal po dlouhé době gól. A ještě takto důležitý. Padlo to tam přesně tehdy, kdy mělo. Uklidnil jsem závěr zápasu. I oni ale měli šance, Káca (Ondřej Kacetl) vychytal dva nájezdy.“

Na přesný zásah jste čekal opravdu dlouho. Trápilo vás to?

„Poslední dobou hodně. Ale spoluhráči mi říkali, že to přijde v pravou chvíli. A to se i stalo.“

Už vám stihl krajan Matej Tomek něco po zápase říct?

„Ptal se mě, jestli jsem to musel dát. A já na to, že musel. (úsměv) Když vychytal takové tutovky, musel něco taky dostat.“

Chyběl soupeři zraněný Ondřej Kaše?

„Je to největší hvězda celé extraligy, mistr světa. Takže jim určitě chyběl.“

Jaká byla série s Litvínovem?

„Velmi těžká. První zápas jsme prohráli v prodloužení, druhý byl plný emocí. Ve třetím i čtvrtém jsme trošku hazardovali s výsledkem. Zbytečně jsme z toho udělali drama. Toho se musíme vyvarovat, nemůže se to stávat. Měli jsme hrát jako v předchozích letech, počkat si na šance a chodit lépe do soubojů. Snad to bude jenom lepší. Pokud chceme vyhrát, musíme porazit každého.“

Hodně vám pil krev obránce Marek Baránek. Nechtěli jste se mstít za to, jak hodil na vaši střídačku Michala Teplého?

„Ani ne. On celou sérii hodně mluvil. (úsměv) My jsme hráli to svoje. Věděli jsme, že na něho nesmíme reagovat. Je to úplně zbytečné. Chtěl se někomu dostat pod kůži, což se mu nepovedlo a my jsme vyhráli. Je lepší takového hráče nevnímat. On z toho pak má větší nervy, než kdybychom s ním šli do debaty.“