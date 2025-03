Jiskra zažehl euforii. Energie přetlačila Vítkovice, v play off slaví po 16 letech

Série pomalu směřovala k napínavému prodloužení pátého zápasu. Odmítl ho karlovarský Vít Jiskra. Dvě minuty před třetí sirénou sebral na pravém kruhu volný puk a z otočky zamířil přesně do rohu vítkovické branky. Odstartoval postupovou mexickou vlnu kolem arény i euforii na ledě. Energie vyhrála sérii play off poprvé od mistrovské sezony 2008/09, ve čtvrtfinále vyzve Kometu Brno. „Byly to zatím nejsilnější emoce, které jsem kdy v hokejové kariéře zažil,“ zářil střelec klíčové trefy.

Hráči Energie po návratu předkola na domácí led ukázali velkou chuť po vítězství. Vítkovice přestříleli v první části drtivě 16:3, ale po dvaceti minutách vedli o jediný gól. „My střely fakt nepočítali. Ani jsme si to neuvědomovali,“ smál se po utkání autor první trefy Tomáš Redlich.

„Někdy jsme měli víc ze hry my, někdy Vítkovice. Celá série byla strašně vyrovnaná. Každý zápas o jednom gólu,“ připojil svůj názor Jiskra.

Podobně si předali štafetu i ve střílení branek. V patnácté minutě zamířil z mezikruží přesně do růžku Redlich, gólovou radost okusil poprvé od 2. února. „V play off jsem si přál dát gól, šance jsem měl, šel jsem i sám na bránu. Přišel ve správnou chvíli,“ radoval se defenzivní specialista.

Jiskra: Tým celý zápas šlapal

Domácí ale ještě mohly mrzet další neproměněné šance. Z kabiny se na led vrátily proměněné Vítkovice a zápas vyrovnaly herně i výsledkově. Robert Říčka vytáhl Dominika Frodla z branky v přesilovce a Chad Yetman měl snadnou práci. Všechno bylo otevřené až do jiskry radosti ze závěru utkání. Ridera pak chtěla vrhnout všechno do útoku, jenže ji zastavil trest. Při odjezdu brankáře Dominika Hrachoviny naskočil šestý muž na led příliš brzy.

„Bylo to těžké, ale nebál jsem se. Náš tým od začátku do konce šlapal. Všichni to chtěli, všichni si za tím šli. Bylo to z nás cítit a dobře to dopadlo,“ popisoval pocity rozradostněný Jiskra.

Na druhé straně zavládlo zklamání. Vítkovice dlouho bojovaly o záchranu z barážových vod, ale teď pomýšlely na postup a trápení favoritů. „Chtěli jsme jít dál a víme, že to nebylo daleko. Ale když jsem přicházel, byly jiné starosti, než že postoupíme do čtvrtfinále. Je to hořké, měli jsme našlápnuto,“ potvrdil brankář Dominik Hrachovina.

„Člověk hraje na hraně, sil není na rozdávání. Nějaký měsíc a půl jsme vyhrávali zápasy o gól, stálo to energii. V play off se vyhecujete, nechci to svádět na síly, vždycky je někde vyškrábete, ale cestujete tam a zpět. Rozhodlo se ve čtvrtém zápase,“ mínil.

Zatímco svěřenci kouče Václava Varadi mají po sezoně, Karlovy Vary čeká série s Kometou. „Ty mě ani nenecháš vydechnout,“ usmíval se trenér Pavel Patera, když přišla řeč na příštího soupeře. „Teď jsme skončili těžkou sérii a začneme hned pracovat na Kometě. Každý tým, který postoupí do čtvrtfinále, bude chtít jít dál a my nebudeme výjimka,“ doplnil už vážněji.

„Od zítřka se začneme poctivě připravovat. Můžu říct jenom to, že nás nesmírně těší, že máme ve Varech zase čtvrtfinále. Chceme dojít co nejdál,“ vyhlásil bojovně hrdina Jiskra. Energie začne čtvrtfinále v úterý v Brně.