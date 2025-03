Doudera rozsekl sérii v 85. minutě: Nejdůležitější gól života. Guli nás fantasticky zachránil

Dokážete popsat postupovou euforii?

„Je to neskutečné! Celá hala aplaudovala, pro mě obrovský zážitek. Jsem moc rád, že jdeme dál.“

Jaké to je, rozhodnout tak zásadní bitvu?

„Byl jsem u spousty důležitých momentů, ale že bych konkrétně já dal gól, to ne. Takže to byla asi nejdůležitější branka, kterou jsem kdy vstřelil.“

Náhle jste se zjevil na pravém křídle a zblízka propálil Petra Kváču, kde jste se tam jako obránce vzal?

„Viděl jsem Milana Gulaše, jak to tlačí nahoru, šel jsem mu do rotace. On přenechal puk, nikdo po mně nešel, ale viděl jsem hokejku Zohyho. Napadlo mě dát střílenou nahrávku na druhou tyčku, ale obsadili to, tak jsem to zkusil a vyšlo to.“

Byl čas přemýšlet, jak na Petra Kváču? Znovu chytal výtečně.

„Ne, vůbec nebyl čas. Zkusil jsem to na vyrážečku a povedlo se.“

V Liberci po třetím utkání, jasně prohraném, jste mi říkal, že druhý den budete jiní, že vás Tygři budou cítit a nedáte jim nic zadarmo. Hráli jste o holý život a vyhráli. Vyplnila se předpověď do puntíku?

„Myslím si, že ano. Třetí zápas jsme neodehráli dobře, ale před třetí třetinou jsme si k tomu něco řekli, začalo to mít z naší strany play off grády. Byly tam souboje, vyhrocené věci, trochu jsme si je předpřipravili na čtvrtý zápas. A ten jsme začali výborně. Dali jsme rychlé góly a pak už si to drželi.“

V pátém duelu šel Liberec po minutě do vedení, co to s vámi dělalo?

„Trochu nás ten gól uspal, nebylo to z naší strany ono. Milan Klouček nás pak skvěle podržel, chytil dvě velké šance. Kdyby Liberec odskočil na dva tři góly, už bychom to měli těžké. V prodloužení jsem cítil, že máme sílu na vítězství, Liberec to točil jen na pár hráčů, šlo na nich vidět, že už nemají nejlepší pohyb.“

Zachránce Gulaš

Trochu jsme přeskočili první velký euforický moment, kdy Milan Gulaš zkraje 60. minuty neskutečně srovnal na 2:2. Váš pohled na kapitánovu spásnou trefu?

„Fantastický! Guli tohle umí, dělá to i na tréninku. Naznačil střelu, hráč mu poklekl, oni si to stáhl a dal gól. Fakt neskutečné. Zachránil nás.“

Neměl jste pochyby o postupu poté, co jste v prodloužení pálili jednu šanci za druhou?

„Samozřejmě, že je nejlepší ukončit to hned. Čím je prodloužení delší, tím spíš může přijít na horším ledě špatný odraz, blbá střela, rozhodují maličkosti. Naštěstí se to přiklonilo na naši stranu.“

Kdy začnete přemýšlet o Pardubicích?

„Dnes určitě ne… (usmívá se) Máme toho plný brejle. Jsem rád, že sérii začínáme až v úterý, je to pro nás plus, můžeme si odpočinout a dobře se připravit.“

Pardubice jsou vlastně od začátku sezony v nepohodě, cítíte v tom plus pro vás?

„Na to se nekoukáme, díváme se jen na sebe. Poslední zápas jsme tam zvládli, podíváme se, co nás k tomu dovedlo, a připravíme se.“

Váš bývalý klub z Třince jde na Spartu, co tomu říkáte?

„Hezky se to zamotalo. Pro tohle hokej hrajeme, bude to super série. Celé play off je zajímavé, nic předem rozhodnutého, extraliga je extrémně vyrovnaná. Jedině dobře pro fanoušky.“

Předkolo play off mělo grády, bylo téměř jedno, kdo je pátý a dvanáctý, favorit předem daný nebyl, že?

„Souhlasím. Výhodou bylo jedině domácí prostředí, i když jsme ho rychle ztratili. Ale pak jsme si ho zase vzali zpátky a doma rozhodli. Ukázalo se, že každý může vyhrát doma i venku. Diváci jsou plus, zároveň nejsou úplně stěžejním faktorem.“