Šťastný hrál pět let za Boleslav, teď ji bude chtít vyřadit: Je na čase zlomit historii

Zase se o nich nemluví nahlas, byť hradecký soubor je přesně tou otravnou vší v kožichu, vedle níž nechcete v play off projít, natož ji dostat do cesty. Mountfield se ve finiši základní fáze vyšvihl na druhé patro a čekal na zabalený dárek z předkola. Čtvrteční večer mu dlouho přisuzoval Třinec, aby poslední minuta dění na jihu Čech vše zvrátila a k nedělnímu menu dotáhla Mladou Boleslav. „Fandil jsem Budějovicím,“ netají David Šťastný (31), exboleslavská opora, dnes hradecká.

Od sezony 2018/19 pět let budoval renomé boleslavské družiny, zrovna proti Ocelářům absolvoval dvě velké výzvy. Tu první Bruslařům těžce zpackali sudí, druhá byla jasnější. Čas leccos odvál, hořké vzpomínky však zůstaly. Teď přijde vřava dvou týmů, které od sebe dělí jen 99 kilometrů po silnici.

Prožíval jste silně čtvrteční bitvu Motoru s Libercem? Protože ještě minutu před koncem třetí třetiny jste šli na partu s pěti tituly v řadě…

„Sledoval jsem tu sérii od chvíle, co postoupila Boleslav a tady to měli 2:2. Věřil jsem, že půjdeme na Bolku, proto jsem fandil Budějovicím. Naštěstí to tak i dopadlo.“

Takže u vás doma propukla velká radost po vyrovnávací ráně Milana Gulaše v 60. minutě?

„Jasně. Na návštěvě mám bráchu, sledovali jsme to společně. Jakmile to tam Guli pověsil, měli jsme radost. A po gólu Milana Doudery v prodloužení znovu. Hned jsem psal klukům do Boleslavi, že se v neděli uvidíme. Fakt mě těší, že jdeme na Bolku.“

Chápu, Třinec proti Litvínovu prokázal, že je zpátky v obvyklé ráži… Nejsem si jistý, jestli ho na Spartě uvidí rádi.

„Protože u něj nikdy nevíte, co čekat. V základní části byli v nějakém