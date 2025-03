Sparta vs. Třinec: další díl. Rozhodne Chlapíkova lajna? Ocelářům schází důležitý bek

Věčný bubák se opět zjevil. Sparta ve čtvrtfinále vyzve Třinec, respektovaného nepřítele, který ji v posledních třech play off pokaždé přemohl. Načančaná bitva startuje v neděli (17.00), nabízí jasně nejsilnější příběh mezi elitní osmičkou extraligových klubů. „Rivalita mezi námi je. Asi to bude pikantnější. Jestli chceme zvítězit, musíme porazit každého,“ zavelel před třaskavým měřením nejproduktivnější muž vítěze základní části Filip Chlapík.

Scházelo 51 sekund. Sparťanští fanoušci už pomalu bookovali jízdenky směr Liberec. Jenže… Storno! Budějovický Milan Gulaš gólovou ránou v poslední minutě srovnal páté předkolo, Motor pak Tygry složil ve druhém prodloužení. A načrtnutou čtvrtfinálovou mapu radikálně překreslil.

Ze tmy se před Pražany rázem vyjevili Oceláři. „Kdo jiný měl o tom rozhodnout než Milan Doudera?“ poukázal třinecký útočník Miloš Roman na bývalého spoluhráče, jenž už druhou sezonu válčí na jihu Čech. „Byl to osud, že nám Spartu vystřelil právě on.“

Ještě ve čtvrtek rudá parta pilovala herní situace, aniž by znala jméno protivníka. Videokouč Jakub Zelenka měl plné ruce práce, ve střižně připravoval materiály na tři potenciální soky. Slezský kolos mezi nimi svítil nejvýrazněji, už jen pro vzájemnou historii mezi oběma týmy. Hlavní kouč Sparty Pavel Gross nicméně o Oceláře nechtěl zavadit ani slůvkem.

„Nebudu se k Třinci vyjadřovat. Každý ho zná, hráli jsme s ním snad dvacetkrát za poslední dva roky. Budeme připravení,“ pronesl pouze vedoucí stratég mužstva z hlavního města.

Jak hráli v play off: 2024 semifinále Sparta-Třinec 3:4 (3:0, 3:2p, 3:2p, 1:4, 2:3, 1:2p, 2:3p) 2023 čtvrtfinále Sparta-Třinec 2:4 (3:2, 2:3p, 4:2, 1:3, 0:3, 1:5) 2022 finále Třinec-Sparta 4:2 (4:1, 1:2, 3:2, 2:5, 7:3, 2:1) 2015 semifinále Třinec-Sparta 4:2 (6:2, 5:4p, 1:4, 1:2 p, 3:2, 4:1) 2013 čtvrtfinále Třinec-Sparta 4:3 (3:0, 3:4n, 3:4, 5:4n, 6:3, 1:3, 5:0) 2002 čtvrtfinále Sparta-Třinec 4:2 (5:1, 6:4, 4:2, 3:4n, 3:7, 4:1)

Do kuchyně logicky nenechal nahlédnout. Z přísad, které v nedávných dnech namíchal, přesto určitý plán vyčtete. Spartu má pochopitelně táhnout patrně nejsilnější formace uplynulých měsíců Horák – Špaček – Chlapík. Otázkou je, jak zvládne pichlavý přístup Ocelářů. Hlavně poslední dva bývají startovací. Pokud neudrží emoce, nechají se vyhodit z konceptu, může mít mančaft problém.

„Čekáme osobnější přístup. Když sami hrajeme proti top lajnám, klade se na ně v přípravě větší důraz. Něco tam určitě bude,“ počítá Chlapík s tím, že na práci nedostane tolik klidu. „Je na nás, jak se s tím popasujeme a vyrovnáme. Těším se na to.“

Moták ocenil Spartu

Pro Pražany je zásadní, že v přestávce načerpali síly, k dispozici mají všechny hráče. Jistou korekci třineckého play off módu může obstarávat útok bořičů s Kryštofem Hrabíkem a finskou dvojkou Jani Lajunen, Miikka Salomäki. Pokud tedy zůstane pohromadě tak, jak naskakoval při čtvrtečním nácviku.

„Vy už tu lajnu znáte? To mě překvapuje,“ divil se Gross, aniž by specifikoval podobu ofenzivních šiků. „Každý má svoji roli, některé lajny jsou sestavené tak, aby byly nepříjemné pro soupeře,“ přiznal, že Sparta musí šikovnost kombinovat s důrazem a neústupností. To je její klíč k poražení červenobílé dynastie.

Oceláři drží vítězný prapor v play off už sedmnáct sérií v řadě, čímž vyrovnali úctyhodný počin Vsetína z let 1995 až 2000. V čele historických tabulek se osamostatní pouze v případě, že rivala znovu vyřadí. „Každý soupeř je těžký. Teď je to samozřejmě násobeno tím, že Sparta vyhrála základní část. A hrála ji dobře, výborně. Získala spoustu bodů, její herní projev byl výborný,“ pokývl uznale třinecký kouč Zdeněk Moták.

Předpokládané sestavy: Sparta: Kořenář (Kovář) - Kemiläinen, Kempný, Krejčík, Němeček, Irving, Moravčík, Mikliš, Seppälä - Řepík, Sobotka, Hyka - Horák, Špaček, Chlapík - Najman, D. Vitouch, Kousal - Salomäki, Lajunen, K. Hrabík - Forman. Třinec: Kacetl (Mazanec) - Adámek, Marinčin, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus, Hrbas - Růžička, Nestrašil, Daňo - Cienciala, Hudáček, Kovařčík - Kurovský, Sikora, Teplý - Hrehorčák, Marcinko, Roman - Dravecký.

Pravděpodobně žádné extraligové týmy se neznají tak dokonale. Oceláři vyzvali Spartu včetně osmifinálového dvojzápasu Ligy mistrů v této sezoně už šestkrát. Daleko víc upoutá numero čtrnáct, které symbolizuje počet vzájemných bitev v kalendářním roce 2024.

„Víme, co od nich čekat. Měli oddech a více času, určitě se na to připravili,“ zamyslel se Roman. „Všechny naše zápasy v sezoně byly o gól, maximálně o dva. Nemyslím si, že by nás teď mělo čekat něco jiného,“ doplnil hrdina zdlouhavé sedmé semifinálové partie z minulého roku.

Zvučného soupeře moc dobře zná také Martin Jandus, třinecký zadák, který pravidelně naskakoval za sparťanské áčko sedm let. Poté podepsal ve Finsku, odkud si to po roce a půl namířil do Beskyd. „Těžko říct, co na Spartu bude platit. Trošku jsem z toho vypadl, dvě sezony jsem tam nebyl. Je potřeba bojovat a hrát jednoduše. Každý z nás si musí plnit svou úlohu,“ věděl Jandus.

Stejně jako v posledních třech zápasech předkola bude Ocelářům scházet jedna z nejdůležitějších součástek, zkušený bek Jakub Jeřábek stále laboruje se zraněním v dolní části těla. Napíše Motákova partička další pozoruhodný příběh i bez něj?