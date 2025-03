Série Sparty s Třincem ještě nezačala a… Už teď mě vysává, hlásí Voženílek. Co Daňo?

Loňská sada Třince se Spartou se zapsal do dějin českého ligového hokeje, co jste si řekl, když na sebe oba kolosy narazí znovu a už ve čtvrtfinále?

„Že to bude další skvělá série. Kdo chce vyhrát titul, musí porazit každého na své cestě. Pokud oba pomýšlejí na velký úspěch, musí tak jako tak toho druhého porazit.“

Sparta asi ale není úplně ráda, i když logicky musí říkat, že jí Třinec nevadí, co myslíte?

„Pravdou je, že Sparta v základní části působila dobře a možná si pomýšlela na nějakého snadnějšího soupeře. Neříkám, že se tím základní část dehonestovala, každopádně v tuhle chvíli se všechno maže. Celá série je velká výzva.“

Sparta je odpočatá, ale nerozehraná, vidíte v tom důležitý faktor? Třinec je pro změnu namlsaný a v play off znovu sebevědomý.

„Pokud si vzpomínám,